Defensoría condena amenazas contra candidatos del Pacto Histórico en Norte de Santander

primera vuelta será el 29 de mayo. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

La Defensoría del Pueblo condenó las amenazas contra candidatos del Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander. Según indicó el partido político, el pasado 8 de marzo, en medio de las elecciones legislativas, recibieron en sus teléfonos móviles mensajes de texto de carácter amenazante firmados con la sigla “AGC”, en referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En el mensaje se les daba un plazo de 48 horas para abandonar el territorio y se advertía que, de no hacerlo, sus vidas estarían en riesgo. Los integrantes del partido político presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander tomó las declaraciones de los afectados con el objetivo de hacer seguimiento a las denuncias “y apoyar, de ser necesario, la solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

“La Defensoría del Pueblo reitera su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación contra quienes ejercen actividades políticas y recuerda que el derecho a la participación política debe garantizarse en condiciones de seguridad y libertad”, señaló la entidad, la cual también manifestó su preocupación por los hechos.

Asimismo, realizó un llamado “urgente” al Gobierno Nacional e instó a las autoridades competentes a atender las denuncias presentadas por los integrantes del Pacto Histórico, para que adopten las medidas necesarias que permitan “garantizar la vida, la integridad y el ejercicio libre de los derechos de los líderes políticos y sus equipos”.

