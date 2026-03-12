Investigan a jurados de votación por inconsistencias en conteo electoral en Barranquilla

Las diferencias entre votos registrados y votantes habilitados llevó a que la Procuraduría abriera una investigación. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cuatro personas que ejercieron como jurados de votación en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo en Barranquilla, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados.

Estas personas fueron identificadas como Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, “quienes habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos”, por lo que la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará su actuación.

El Ministerio Público señaló que, al parecer, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado se observó que en su mesa estaban habilitados para votar únicamente 183 ciudadanos. Sin embargo, al verificar, se evidenció el registro de 290 sufragantes, lo que generó una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados.

Siguiendo la misma línea, la Procuraduría señaló que, en cuanto a la elección de la Cámara de Representantes de Colombia, nuevamente la mesa estaba habilitada para 183 votantes. Pese a esto, se registraron un total de 395 sufragantes, lo que evidenció una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados.

Por estos hechos, el Procuraduría General de la Nación ordenó practicar pruebas documentales, “con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal”.

