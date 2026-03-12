Defensoría rechaza afectaciones a población civil durante bombardeo en Ituango (Antioquia)

Defensoría advierte que operaciones militares en Ituango habrían puesto en riesgo a civiles. Foto: Archivo

La Defensoría del Pueblo, al mando de Iris Marín Ortiz, rechazó los hechos que habrían afectado a población civil y bienes de carácter civil, presuntamente ocurridos durante el desarrollo de acciones militares en zona rural de Ituango, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la entidad, viviendas campesinas, una escuela y una caseta comunal rural habrían resultado impactadas durante el desarrollo de las operaciones militares.

Los hechos se registraron en las veredas San Luis, Filadelfia y El Torrente, del corregimiento El Aro, en Ituango. Asimismo, la Defensoría recalcó que, además de generar daños materiales, “pusieron en riesgo la vida e integridad de la población civil”. La entidad señaló que, en el marco del conflicto armado, todas las partes involucradas en las hostilidades están obligadas a respetar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“En particular, deben observarse los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que prohíben dirigir ataques contra la población civil y bienes de carácter civil, así como realizar operaciones que puedan ocasionar daños indiscriminados o desproporcionados”. Asimismo, señaló que, aunque se persiga un objetivo militar, las operaciones deben planearse y ejecutarse adoptando todas las medidas de precaución necesarias para evitar o, en todo caso, reducir al máximo las afectaciones a la población civil.

La Defensoría indicó que es necesario implementar medidas “estrictas de precaución en el planeamiento y la ejecución de operaciones militares, con el fin de prevenir daños a la población civil y sus bienes”. Además, confirmó que hasta el momento la entidad no ha recibido reportes de desplazamiento forzado asociados directamente con los hechos en mención.

Sin embargo, señaló que “ha conocido que en otras veredas del municipio persisten amenazas contra la comunidad por parte de actores armados, situación que sí ha generado desplazamientos de algunas personas por motivos de seguridad”. Los hechos están relacionados con las operaciones adelantadas el pasado 9 de marzo en Ituango contra la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, señalado líder de la estructura 18 de las disidencias de las Farc, murió durante la operación. La acción, que incluyó un bombardeo y un posterior asalto aéreo de las tropas, dejó además otros seis presuntos integrantes muertos y una mujer capturada.

