La construcción de paz en Colombia todavía carga con la sombra del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo denunció que, desde hace una década, en el país persisten enormes desafíos que impiden garantizarle la vida a quienes la defienden en los territorios más golpeados por la guerra. Así quedó consignado en un reciente reporte de la entidad en la que resaltan la urgencia de atender con prioridad este fenómeno que se arraiga cada vez más.

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Según cifras de la Defensoría, entre enero de 2016 y el 31 de octubre de 2026 fueron asesinados 1.807 personas que ejercían liderazgos sociales en sus comunidades. Solo en los primeros meses de este año, la entidad reportó 113 líderes asesinados, 29 lideresas y 14 firmantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las antiguas Farc, que ajustó 10 años este martes 24 de noviembre.

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"Estas cifras evidencian los enormes desafíos que persisten para garantizar la no repetición y el ejercicio de los derechos en los territorios", señaló la Defensoría.

Entre enero de 2016 y el 31 de octubre de 2026 fueron asesinadas 1.807 personas que ejercían liderazgos sociales.



Solo en los primeros diez meses de este año fueron asesinados 113 líderes sociales, 29 lideresas y 14 firmantes de paz. En ese mismo periodo se registraron 102… pic.twitter.com/UK675AswNv — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 24, 2026

En el periodo de los primeros diez meses de este año, el mes con más casos reportados fue agosto con 24, seguido de abril con 18, mayo con 14 y enero con 13 casos. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira. En ese lapso de tiempo también se registraron 102 masacres que dejaron un total de 397 víctimas.

Enero y marzo fueron los meses que más registraron masacres en el país. Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Norte de Santander fueron los territorios más afectados. Sobre el asesinato de firmantes de paz, la Defensoría reportó cinco casos en agosto, tres en febrero, dos en septiembre.

"Construir paz implica garantizar que quienes defienden los derechos humanos, protegen la naturaleza, representan a sus comunidades y participan en la vida democrática puedan hacerlo sin miedo, sin estigmatización y sin poner en riesgo sus vidas. La protección de la vida es un compromiso irrenunciable de la construcción de paz", advirtió la Defensoría.

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