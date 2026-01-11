Defensoría del Pueblo rechaza masacre en Maicao y pide a las autoridades acciones urgentes Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la noche del pasado viernes 9 de enero, hombres armados atacaron un grupo de personas que departía en el barrio Alto Parrantial, en Maicao, La Guajira. El ataque dejó como resultado una masacre con cinco personas muertas. Ante este suceso en los primeros días del año, la Defensoría del Pueblo asistió a un Consejo de Seguridad extraordinario y pidió a las autoridades implementar acciones urgentes para atender la situación.

Según la Defensoría, el ataque habría sido perpetrado presuntamente por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las víctimas fueron identificadas como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza, Janer Martínez y Víctor Jurado, quien murió en el centro asistencial al que fue trasladado tras el ataque armado. En el lugar, Francisco José Vidal y Manuel Guerra, resultaron heridos.

En este contexto, la entidad en cabeza de Iris Marín, detalló que para Maicao ya existe una Alerta Temprana vigente que advierte un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la presencia y actuación de grupos armados ilegales. Asimismo, sobre el Consejo de Seguridad, la Defensoría explicó que se requirió a las autoridades para que se avance en la realización de las necropsias médico legales.

Dentro de las acciones urgentes que resaltó la Defensoría están las investigaciones para esclarecer los hechos; la implementación de medidas integrales de prevención; la adopción de medidas de despliegue de la Fuerza Pública; así como el respeto al derecho a la vida. Dentro de las autoridades llamadas a responder está la Fiscalía General de la Nación, el ministerio del Interior y el ministerio de Defensa.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de las víctimas, las acompaña y mantendrá seguimiento permanente a la situación y a la respuesta institucional, en cumplimiento de su mandato constitucional”, concluyó el comunicado de la entidad.

Las comunidades en La Guajira siguen a la expectativa por la violencia en el territorio. Por otro lado, la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de COP 70 millones por información de los responsables del asesinato del alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, quien fue encontrado muerto en una vía en zona rural del municipio de Manaure.

Primeras versiones indican que mientras el joven se movilizaba en su motocicleta por el sector de Cuatro Vías, que comunica a Maicao y Uribia, hombres armados lo interceptaron para robarle el vehículo, pero al oponer resistencia le dispararon.

