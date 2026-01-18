Logo El Espectador
Ataque con drones dejó afectaciones en el casco urbano de Cajibío (Cauca)

Las primeras hipótesis indican que el ataque con drones cargados con explosivos, perpetrado en la madrugada de este domingo, estaría dirigido contra la estación de Policía de Cajibío (Cauca). Por el momento, no se sabe quiénes estarían detrás de los hechos.

Redacción Judicial
18 de enero de 2026 - 03:34 p. m.
En la mañana de este 18 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Cajibío (Cauca). Las primeras hipótesis señalan que el atentado iba dirigido contra la estación de Policía.
En la mañana de este 18 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Cajibío (Cauca). Las primeras hipótesis señalan que el atentado iba dirigido contra la estación de Policía.
Foto: Archivo Particular
En la mañana de este 18 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Cajibío (Cauca), el cual dejó múltiples daños en el casco urbano, específicamente en la infraestructura eléctrica, el hospital local y algunas viviendas.

Según las primeras versiones, el atentado estaría dirigido contra la estación de Policía del municipio. Por el momento, no se reportan personas heridas. Las autoridades aún no confirman quiénes estarían detrás del ataque. Sin embargo, en la zona delinquen las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, así como el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

