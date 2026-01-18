Ataque con drones dejó afectaciones en el casco urbano de Cajibío (Cauca)

En la mañana de este 18 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Cajibío (Cauca). Las primeras hipótesis señalan que el atentado iba dirigido contra la estación de Policía. Foto: Archivo Particular

En la mañana de este 18 de enero se registró un ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Cajibío (Cauca), el cual dejó múltiples daños en el casco urbano, específicamente en la infraestructura eléctrica, el hospital local y algunas viviendas.

Según las primeras versiones, el atentado estaría dirigido contra la estación de Policía del municipio. Por el momento, no se reportan personas heridas. Las autoridades aún no confirman quiénes estarían detrás del ataque. Sin embargo, en la zona delinquen las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, así como el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

