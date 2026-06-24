Las respuestas de exministro Velásquez sobre presuntos acuerdos entre Rueda y Clan del Golfo

Iván Velásquez fue ministro de Defensa entre el 7 de agosto del 2022 al 3 de marzo del 2025. Foto: Ministerio de Defensa

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El exministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció a través de su cuenta en X tras los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo. El escándalo que golpea nuevamente la política de paz total del presidente Gustavo Petro tiene que ver ofrecimientos a ese grupo armado de beneficios como frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia.

Según la información revelada por el noticiero, en septiembre de 2022, Rueda le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, conocido como alias Jerónimo, suspender los ataques armados, así como la salida de altos mandos del Ejército, la Policía y las entidades de inteligencia nacional a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal, la más grande y poderosa del país, con más de 9.000 integrantes.

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Al conocerse los detalles de los encuentros que habrían sucedido apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, el exministro Velásquez, ahora embajador de Colombia en El Vaticano, se pronunció en sus redes sociales con la intención de explicar y aclarar la información revelada, específicamente sobre la salida de altos oficiales del Ejército.

“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones, como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”, se lee en el primer punto de la publicación del exministro.

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Iván Velásquez, durante el primer periodo de gobierno de Gustavo Petro, era el encargado de los movimientos al interior del Ejército, así como de los bombardeos y la política de seguridad. Por eso, el exministro también escribió que Danilo Rueda no tuvo injerencia en la salida de altos oficiales de la institución. “El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, dijo.

Asimismo, Velásquez se desmarcó de las supuestas negociaciones entre el entonces comisionado Rueda y el Clan del Golfo. “Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo o con cualquier otro grupo armado ilegal, como se escucha en las grabaciones que dio a conocer el mencionado medio de comunicación, no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas y por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República”, agregó.

En esa línea, el exministro señaló que toda la responsabilidad deberá ser de Rueda, quien tendrá que entregar también las explicaciones correspondientes. Otra de las versiones que rechazó el exministro Velásquez fue la información sobre la suspensión de bombardeos. “Como lo conoció la opinión pública en su momento, la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad, atendiendo al principio de precaución y a la prevalencia superior de los derechos de los niños”, explicó Velásquez.

Este 24 de junio, el excomisionado Rueda, rechazó que se hubiera acordado suspender bombardeos o desmontar capacidades de inteligencia. “Los bombardeos continuaban si no había presencia de menores en las filas de los grupos armados”, sostuvo en entrevista con Caracol Radio.

Y agregó el exministro: “Como bien lo saben las cúpulas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República, a quien siempre se le trasladaron las solicitudes que aquellas presentaban”.

Para concluir con su pronunciamiento, Velásquez destacó los resultados operaciones contra el Clan del Golfo durante su paso por el Ministerio de Defensa entre el 7 de agosto del 2022 al 3 de marzo del 2025: “Se capturaron 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 miembros de esa organización y 137 fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares”.

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