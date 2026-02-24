Mindefensa dice que “no se perdió ni un peso” en contrato para mantenimiento de helicópteros

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que las alertas de su despacho permitieron que no se perdieran recursos de la nación dentro del escándalo de posible corrupción. Foto: Óscar Pérez

Sigue sonando el escándalo de presunta corrupción en los contratos para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército. En la noche de este martes, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció públicamente sobre los recientes señalamientos de un posible desvío de la negociación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa le salió al paso a una investigación reciente de Caracol Radio en la que se señaló que, al parecer, antes de que el gobierno le entregara el 31 de diciembre de 2024 el millonario contrato a la empresa Vertol Systems Company, había luz verde para que las fuerzas armadas de EE. UU. hicieran el mantenimiento.

Desde el principio, esa negociación entre Colombia y Vertol, que terminó con el incumplimiento del contrato a pesar de que se le entregó un adelanto de alrededor de COP 600.000 millones, ha sido blanco de cuestionamientos. La razón es que la empresa no tiene las capacidades técnicas ni la experiencia para hacerle mantenimiento a la flotilla de helicópteros rusos del Ejército.

Primero apareció una alerta de la Procuraduría sobre un posible caso de corrupción al interior del Ministerio de Defensa. Su magnitud se cuenta en millones de dólares e implica a varios exfuncionarios, hoy capturados: el coronel Julián Ferney Rincón, de la Brigada de Aviación Número 32; el exsecretario general del MinDefensa, Hugo Alejandro Mora; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, Diego Alejandro Manrique.

Estas personas estarían relacionadas con lo que, al parecer, habría sido la entrega a dedo de un contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros Mi-17 del Ejército. Según la Fiscalía, las evaluaciones a la propuesta de esa firma en la licitación indicaban que no cumplían con los requisitos para ejecutar el contrato.

Sin embargo, la empresa Vertol se ganó la invitación pública y un año después, ante sus incumplimientos, se hizo a una sanción por parte del Ministerio de Defensa, de COP 33.700 millones. “No se perdió ni un peso del erario público. Todo lo contrario, le ingresaron adicionalmente a la nación USD 6,49 millones y está en trámite USD 2,46 millones más”, dijo el ministro Sánchez en su más reciente pronunciamiento.

Pero mientras que el ente investigador busca comprobar si los funcionarios incurrieron o no en los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación, aparecía un nuevo capítulo en el escándalo de posible corrupción.

La investigación de Caracol Radio señala que la Misión del Ejército de los Estados Unidos en Colombia detuvo la negociación con el Estado para hacer ese mantenimiento, luego de ser notificados verbalmente que el país prefería adelantar un negocio de forma directa con una empresa privada. Así se lo habría confirmado el hoy capturado coronel Julián Ferney Rincón al comandante de esa misión.

Sin embargo, en su más reciente pronunciamiento, el ministro Sánchez Suárez, quien aún no estaba al frente de la cartera de Defensa, dijo que su despacho no está relacionado con tales movidas y que, por el contrario, sancionó a la empresa Vertol ante los incumplimientos en el contrato de mantenimiento. “El compromiso con la transparencia, legalidad e integridad es absoluto”, aseguró Sánchez Suárez.

“Durante la ejecución contractual se logró poner nuevamente en servicio tres aeronaves; sin embargo, el supervisor del contrato evidenció en agosto del 2025 incumplimientos relacionados con la entrega de documentación técnica y obligaciones establecidas en los anexos contractuales. En consecuencia, el Ministerio inició el proceso sancionatorio correspondiente”, dijo el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa también detalló que de los USD 16,23 millones entregados como anticipo, USD 13,58 millones “presentaban riesgo de incumplimiento”. Fue por eso que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia le consignó al Tesoro Nacional USD 20,07 millones, “lo que permitió recuperar el 100% de los recursos públicos comprometidos y cubrir parcialmente la multa impuesta (USD 8,95 millones)”.

Agregó además que el dinero restante (USD 2,46 millones) “se encuentra en etapa de cobro persuasivo”. Es decir, que el Ministerio de Defensa en este momento está negociando con la empresa Vertol para que de forma voluntaria pague lo que debe por los millonarios incumplimientos al Estado colombiano, tras asumir un contrato que sabía que no lograría ejecutar.

El ministro Sánchez Suárez señaló además que las alertas de su despacho pusieron el caso en conocimiento de las autoridades competentes. “El Ministerio se constituyó como víctima dentro de las actuaciones correspondientes y trasladó la información a los órganos de control competentes”, concluyó. Por ahora, son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las que tendrán que seguir uniendo las piezas del caso.

