La historia del joven de Urabá desaparecido y hallado en un cementerio de Medellín

“¡Audelina! ¡Audelina, ven! En internet hay una foto de tu hijo Neir. Ven a ver, que yo estoy segura de que ese es él”. Esas fueron las palabras que Audelina Gómez, madre de Neir Sánchez Gómez, le escuchó decir a una de sus vecinas y le permitieron reencontrarse con su hijo. Eran las 5:10 de la tarde y la mujer preparaba la cena cuando recibió en su casa de Apartadó (Antioquia) la noticia de que habían encontrado a su hijo desaparecido.

Neir Sánchez Gómez tenía 19 años cuando su familia le perdió el rastro. En el año 2003, el joven salió de Apartadó hacia Medellín para buscar una mejor vida. Su familia recuerda que, con el tiempo, las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas y la comunicación con su hijo se hacía más difícil. Al final, el teléfono dejó de sonar y Audelina Gómez no supo más de su hijo.

“Durante un tiempo hubo llamadas ocasionales. Luego, el silencio fue total. Años después, se enteraron de que había vivido en situación de calle y que posteriormente había muerto en medio del conflicto armado. Esa ruptura abrupta marcó la vida de su familia y dio inicio a una búsqueda prolongada”, señalaron desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante más de dos décadas marcadas por la incertidumbre, Audelina Gómez buscó a su hijo sin pistas que le dieran esperanza, pero recordándolo siempre. “Era un joven muy cercano a los suyos, especialmente a su madre, con quien mantenía un vínculo profundo y constante. Compartía con sus sobrinos, visitaba a sus allegados y era recordado como inquieto, afectuoso y aventurero”, señaló la JEP.

El 27 de julio de 2022, cuando funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP, adelantaban intervenciones junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, encontraron los restos que más tarde sabrían que correspondían a Neir Sánchez Gómez.

Antropólogos del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la UIA recuperaron en ese cementerio, en total, 183 cuerpos de personas que murieron en medio del conflicto armado y a quienes sus familias, en muchos casos, llevan años y hasta décadas siguiéndoles la pista con el único objetivo de darles sepultura y ayudar a cerrar la grieta abierta por la guerra.

Los cuerpos hallados en el Jardín Cementerio Universal fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde el personal científico avanzó en los análisis y estudios necesarios para lograr su plena identificación. A medida que los profesionales forenses avanzaban en ese proceso, la Ubopd se encargaba de adelantar la labor humanitaria de hallar a las familias.

En ese proceso hace parte de una estrategia llamada “Búsqueda Inversa”, lanzada en septiembre de 2024. En ella es el Estado quien busca a los familiares de una persona que estuvo desaparecida y cuyos restos fueron plenamente identificados. De esa forma, hasta la fecha, se han identificado 108 personas desaparecidas, en 78 casos han logrado contactar a familiares o personas cercanas y se han hecho 37 entregas dignas.

Una de esas entregas que lograron la JEP y la Ubpd es la de los restos de Neir Sánchez Gómez. Cuando las autoridades empezaron a difundir su imagen con el objetivo de dar con su familia, un medio de comunicación regional de Urabá replicó la publicación en redes sociales. Fue exactamente a las 4:45 de la tarde, un día de septiembre de 2025.

Menos de media hora después, a las 5:10, Audelina Gómez estaba en su casa de Apartadó, junto a una vecina que le mostraba en su celular la imagen de su hijo desaparecido y cuyos restos habían sido encontrados e identificados. Tres meses después, el pasado mes de enero, la familia de Nei Sánchez Gómez recibió los restos del joven en su tierra natal. Aunque no era el reencuentro que esperaba, la mujer ahora tiene la tranquilidad de que no olvidó a su hijo y que lo buscó hasta encontrarlo.

