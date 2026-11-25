La Fiscalía dejó en firme el llamado a juicio en contra de tres exescoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) señalados de haber tener responsabilidad en el crimen del excandidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) José Antequera. Según el ente investigador, estas tres personas habrían sido coautores del asesinato ocurrido ocurrido el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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Se trata de Rodolfo San Juan Garzón, Didier Augusto Hernández Caicedo y Carlos Alberto Cortés Bocanegra, quienes debían proteger al entonces candidato presidencial cuando fue atacado. En ese mismo atentado fue herido el entonces senador Ernesto Samper Pizano.

La decisión de dejar en firme el llamado a juicio la tomó la Fiscalía 84 Delegada ante el Tribunal, de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La determinación se dio al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de los exescoltas contra la acusación emitida el 28 de agosto de 2023.

En el documento se lee que “los proyectiles deflagrados por el arma homicida Mini Ingram No. 3801968 impactaron por la espalda y atravesaron el cuerpo del líder Antequera en dirección de atrás hacia adelante, para finalmente alojarse en la humanidad del doctor Samper Pizano, en dirección de frente; causándole al primero la muerte en breves minutos al salir del aeropuerto; y al segundo, graves heridas que pusieron en riesgo su vida”.

Para la Fiscalía, los tres exfuncionarios serían presuntos coautores del homicidio de candidato presidencial, quien fue atacado baleado en el aeropuerto El Dorado, cuando se despedía de Samper Pizano. Según la reconstrucción de los hechos, los escoltas habrían intentado desviar la investigación sobre los responsables del crimen. El ente investigador sostiene que los exescoltas habría seguido una distribución de tareas dentro del plan para asesinar a Antequera.

A pesar de haber dejado en firme el llamado a juicio, en la decisión se lee que los procesados seguirán en libertad mientras avanza el caso en su contra. Para la Fiscalía, la restricción de la libertad debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y no únicamente a la gravedad de las conductas investigadas.

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