Denuncian a Juan de Bedout por presunto envenenamiento con talio de su exesposa

Ante la Fiscalía, la familia de Alicia Graham, quien fue la esposa de Juan de Bedout, radicó una denuncia por el presunto homicidio de la mujer en agosto de 2021. Su fallecimiento, hasta el momento, había sido presentado como una muerte natural a raíz de un…

Al caso de envenenamiento con talio, en el que está involucrada Zulma Guzmán, le salió un nuevo capítulo en la Fiscalía General de la Nación. Esta vez, el señalado es Juan de Bedout, el padre de una de las menores que murió envenenada en 2025 tras ingerir frambuesas contaminada con talio.

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Ante la Fiscalía, la familia de Alicia Graham, quien fue la esposa de Juan de Bedout, radicó una denuncia por el presunto homicidio de la mujer en agosto de 2021. Su fallecimiento, hasta el momento, había sido presentado como una muerte natural a raíz de un cáncer que padecía. Sin embargo, la familia señaló que existen evidencias y exámenes que en su momento señalaron la presencia de altos niveles de talio.

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Según detalló el ente investigador a El Espectador, se recibió la denuncia por parte de la familia Graham, por lo que el caso está en indagación y ya se ordenaron las primeras entrevistas. Por su parte, la defensa de De Bedout, en cabeza del abogado Fabio Humar, también se pronunció: "Estaremos atentos a los llamados que haga a justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera", dijo el abogado.

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La información fue revelada en primicia por la directora de Los Informantes, María Elvira Arango. La denuncia fue radicada por el abogado penalista David Espinosa Acuña y dicha acción judicial relaciona a De Bedout con una presunta intoxicación progresiva y sistemática de la que habría sido víctima su esposa Alicia Graham.

El documento que conoció el canal indica: "Fruto del trabajo investigativo de los denunciantes, se ha establecido que el señor Juan de Bedout Vargas puede estar relacionado con el envenenamiento de Alicia Graham y con la manipulación sobre las verdaderas causas de su muerte. Durante todos estos años, dicho fallecimiento quiso ser presentado como una muerte natural derivada de un cáncer terminal".

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La familia Graham y su defensa argumentan que la mujer habría muerto a raíz del envenenamiento. Sin embargo, como desde el inicio se manejó la muerte como causa natural, el cuerpo de Alicia Graham fue cremado sin que las autoridades judiciales pudieran realizar una necropsia. De acuerdo con la información que reveló Los Informantes, la familia tiene pruebas como documentos, chats, audios y entrevistas que señalarían a De Bedout en el caso.

Entre el acervo probatorio, la familia destaca un examen de laboratorio que arrojó muestras de talio en el cuerpo de Alicia Graham tres días antes de morir. Aunque los médicos buscaron seguirle la pista a la sustancia, De Bedout, en chat y llamadas, pidió cambiar los especialistas.

En contexto del caso, Juan de Bedout admitió que sostuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a dos menores de edad en Bogotá con frambuesas contaminadas con talio que fueron enviadas a la residencia del hombre.

Guzmán, por su parte, enfrenta dos procesos judiciales. Mientras que en Reino Unido se adelanta la diligencia para determinar su extradición, en Colombia, la Fiscalía busca imputarla por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Desde el principio la mujer ha negado cualquier responsabilidad en ese crimen. “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”, dijo Zulma Guzmán en una entrevista, luego de que se conociera la noticia en 2025.

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