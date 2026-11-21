Según la información inicial, se trata de Ivonne Fernanda Parra Díaz, de 28 años. La joven fue trasladada a un centro médico tras la inhalación de…

Organizaciones de derechos humanos y la Coordinación de organizaciones sociales y políticas del Cauca denunciaron a través de un comunicado la muerte de una joven en condición de discapacidad presuntamente por asfixia tras inhalar gases lacrimógenos en el marco de una intervención de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional durante una protesta en el municipio de El Bordo, en Patía (Cauca).

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Según la información inicial, se trata de Ivonne Fernanda Parra Díaz, de 28 años. La joven fue trasladada a un centro médico tras la inhalación de los gases, sin embargo murió. Las organizaciones que denuncian los hechos piden que se evalúe el uso de agentes químicos que ponen en riesgo la salud y la vida.

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Muy grave la denuncia que hace la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca sobre la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, de 28 años, en condición de discapacidad, presuntamente como consecuencia de la inhalación de gases lacrimógenos durante una intervención… pic.twitter.com/Lew0WY3Z4M — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) November 20, 2026

En el comunicado, organizaciones sociales detallaron que los hechos se registraron durante las movilizaciones del 19 y 20 de noviembre. Las comunidades de los municipios del Sur del Cauca se concentraron en los sectores de Palomocho y El Bordo. Integrantes de la Unidad Antidisturbios de la Policía disuadieron la manifestación y lanzaron gases lacrimógenos.

Ante ese suceso, según detalla el comunicado, el equipo de derechos humanos comunicó a los miembros de la Policía que había presencia de una joven con problemas respiratorios y que se requería un cese de la intervención, así como un cordón humanitario para evacuar a la joven. Sin embargo, según las organizaciones, los integrantes de la Unidad Antidisturbios no atendieron el llamado.

La Policía Nacional de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana Ivonne Fernanda Parra Díaz , expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y se permite informar a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ZROrjGzpsf — Departamento de Policía Cauca (@PoliciaCauca) November 21, 2026

Posteriormente, en la madrugada de este viernes, 20 de noviembre, el Hospital de El Bordo notificó que la joven Ivonne Fernanda Parra Díaz falleció, al parecer, por síndrome de dificultad respiratoria.

"Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organizaciones sociales y políticas del Cauca rechazamos y lamentamos esta terrible noticia. Este es el resultado del ataque desproporcionado e indiscriminado por parte de integrantes de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional. Solicitamos a las autoridades judiciales investigar esta situación y las causas del fallecimiento de la joven", se lee en el comunicado de las organizaciones sociales.

Por su parte, en la noche de este viernes, la Policía Nacional se pronunció de manera oficial a través de un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de Ivonne Parra Díaz e informaron sobre los hechos del pasado 19 de noviembre.

"En horas de la tarde, uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios adelantaron un procedimiento de policía en zona rural de El Bordo, municipio de Patía, Cauca, tras enfrentar un ataque con artefactos explosivos improvisados tipo papa bomba. Dicho procedimiento finalizó en su totalidad y, al cierre del mismo, en el Puesto de Mando Unificado no se reportaron personas lesionadas, ni de la población civil ni de la Policía Nacional", apuntó la institución.

Y agregó: "Con posterioridad a la finalización del procedimiento, y varias horas después, a través de redes sociales y medios de comunicación se conoció que la ciudadana ingresó a un centro asistencial de El Bordo hacia las 4:31 de la madrugada del 20 de noviembre, donde falleció a las 5:56 a. m. Teniendo en cuenta que el ingreso al centro asistencial se produjo una vez el procedimiento policial ya había concluido y sin que durante el mismo se reportara ninguna persona lesionada, no es posible establecer, por el momento, una relación directa entre el deceso y la actuación policial".

Sin embargo, la Policía Nacional señaló que esperarán que las autoridades médicas y legales determinen las causas del fallecimiento y la existencia de algún vínculo con los hechos ocurridos la tarde anterior.

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