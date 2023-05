Denuncian supuesto plan para asesinar a la excongresista Aida Merlano Foto: El Espectador - José Vargas

La excongresista Aida Merlano, quien se encuentra presa en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, purgando las dos condenas vigentes que tiene en su contra por delitos electorales, estaría en riesgo de ser asesinada. Así lo denunció su abogado, Miguel Ángel del Río, al hacer pública una denuncia que la excongresista hizo ante el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec).

En la denuncia, Merlano relata que el 10 de mayo recibió una llamada de una mujer sin identificar que le advirtió sobre el presunto plan para asesinarla “El día de hoy (10 de mayo) la señora Maritza a las 12:15 pm me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio. Al contestar era una mujer sin identificarse. Me dice lo siguiente: Aida Merlano respondo: si, me pregunta: ¿tiene donde anotar? respondo: un momento y de inmediato me dice Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta”, dice la denuncia.

Acto seguido la excongresista dice que la mujer le reveló que todo se está organizando de la cárcel de Tramacua en Valledupar y mencionó a alias El Perro Montes. Esta mujer, según la denuncia, la volvió a llamar pasadas las 3:00 de la tarde y le dijo que se cuidara de ese hombre. “Trabaja para alias el Iguano y alias El Gurre del bloque Caribe, no salga están apurados para matarla rápido”, dice la denuncia.

Tras conocerse esta denuncia el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, explicó que se realizó un consejo de seguridad para analizar los hechos y se tomó la decisión de aumentar su seguridad. “Estamos trabajando para evitar que puedan atentar en contra de su vida”, explicó el director del Inpec.

Aida Merlano, quien regresó deportada recientemente al país desde Venezuela, se encuentra privada de la libertad en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, purgando las dos condenas vigentes que tiene en su contra por delitos electorales. La primera, de más de 11 años, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Y, la segunda, de más de cinco años, por superar los topes electorales.

El pasado 9 de mayo un juez de Bogotá negó imponer una nueva medida de aseguramiento en su contra la excongresista Aida Merlano, al considerar que la solicitud hecha por la Fiscalía el pasado 28 de abril, luego de imputarle el delito de fuga de presos, por haberse escapado de las autoridades en 2019 cuando se lanzó del segundo piso de un centro médico en el norte de Bogotá, no es necesaria, ya que Merlano ya está bajo custodia de las autoridades cumpliendo las dos condenas que tiene vigentes.

Esta decisión implica que Merlano, quien se declaró inocente para buscar un preacuerdo con la Fiscalía, seguirá vinculada al proceso. “Cuando se solicita una medida de aseguramiento esta tiene que aplicar en términos actuales y sobre todo no puede aplicarse en un caso en el cual la persona está condenada penalmente. Está ya purgando una pena de prisión que le fue impuesta”, explicó el juez en su decisión.

Desde su retorno al país, la excongresista condenada Aida Merlano Rebolledo ya ha estado envuelta en escándalos. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó que el 24 de marzo pasado, golpeó a una funcionaria de cuerpo de custodia y vigilancia, durante un procedimiento de revista en el que le fue decomisado un celular.

