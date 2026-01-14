Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Denuncias periodísticas sobre violencia contra la mujer están por encima del buen nombre

La Corte Constitucional resolvió una tutela en la que chocaban los dos derechos. Para el alto tribunal, desde que la divulgación de la información se haga seria y responsablemente, debe primar la denuncia periodística sobre el tema.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 12:09 a. m.
Los hechos tienen su origen en la nota periodística publicada por el medio El Colombiano, el 31 de octubre de 2024, titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”.
Los hechos tienen su origen en la nota periodística publicada por el medio El Colombiano, el 31 de octubre de 2024, titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El derecho al buen nombre no puede estar por encima de denuncias periodísticas sobre casos de violencias contra las mujeres, desde que se haga con seriedad y responsabilidad. Así lo determinó la Corte Constitucional al resolver una tutela en la que un ciudadano señalado en una denuncia de presunto acoso sexual pedía que se respetaran sus derechos a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, la intimidad personal y familiar, y la imagen personal.

De acuerdo con lo determinado por la sala de revisión de la Corte, conformada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, la nota del medio de comunicación que hacía la denuncia sobre el supuesto acoso en una clínica de Medellín (Antioquia) estaba suficientemente sustentada.

Vínculos relacionados

Jorge Lemus renuncia de forma irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia
Minjusticia habría sido víctima de información falsa sobre interceptaciones, dice Mindefensa
Corte Suprema prohíbe despidos sin justa causa a trabajadores a punto de pensionarse

Lea: Corte Suprema prohíbe despidos sin justa causa a trabajadores a punto de pensionarse

La Corte encontró que la información entregada por el medio de comunicación se basó en relatos de personas que estuvieron directamente involucradas, además de otras personas con “interés legítimo en el caso”. Es decir, que era información verificable.

Además, los magistrados señalaron que cuando la información busca denunciar hechos de violencia contra la mujer “y se divulga mediante un periodismo responsable, el interés público prevalece sobre eventuales afectaciones individuales”. Asimismo, la alta corte indicó que el medio publicó los hechos a usando el género informativo de la noticia, ejerciendo su derecho al periodismo informativo.

Le puede interesar: Minjusticia habría sido víctima de información falsa sobre interceptaciones, dice Mindefensa

La Corte también mencionó que “en un mundo en el que tantas voces han sido silenciadas por el miedo y la indiferencia, el periodismo comprometido con los derechos humanos emerge como un faro de esperanza”. De esa manera, instó a los medios de comunicación a visibilizar la violencia basada en género, resaltándolo como un acto de valentía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional

Libertad de información

Acoso sexual

Periodismo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.