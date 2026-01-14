Jorge Lemus renuncia de forma irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia

El presidente Gustavo Petro y y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, comparten historia desde su militancia en el antiguo M-19. Foto: El Espectador

Este miércoles 14 de enero, Jorge Lemus presentó su renuncia irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), decisión que fue solicitada directamente por el presidente Gustavo Petro. En la carta enviada a la Casa de Nariño, Lemus formalizó su salida inmediata del cargo como director y agradeció la confianza del mandatario.

“Acudo ante su despacho para presentar renuncia irrevocable a partir de la fecha al cargo de director (…). Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad”, señaló Lemus en el documento.

La decisión se conoció pocas horas después de la renuncia de Angie Rodríguez al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y a la Secretaría General de la Presidencia, para asumir como gerente del Fondo Adaptación, en medio de ajustes dentro del alto gobierno.

Lemus asumió la dirección de la DNI tras la salida de Carlos Ramón González, quien es requerido por la justicia colombiana por sus presuntos vínculos con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y permanece prófugo en Nicaragua.

La entidad también ha estado en el centro de la controversia por presuntos vínculos entre altos funcionarios del Gobierno Petro y las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Por estos hechos, el 27 de noviembre de 2025, la Procuraduría ordenó la suspensión temporal del comandante de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, y del director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

La medida disciplinaria se sustentó en un reportaje de Noticias Caracol, que reveló documentos en los que, presuntamente, Huertas y Mejía habrían planteado a esa estructura armada la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. Los documentos habrían sido hallados tras el análisis de dispositivos incautados a alias “Calarcá” durante un retén realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).

El ente de control advirtió que ambos funcionarios ocupan cargos estratégicos dentro del Ejército y la DNI, con acceso a información sensible que podría afectar el curso de las investigaciones. En el caso de Mejía, la Procuraduría resaltó que sus funciones incluyen la dirección y coordinación de la inteligencia estratégica, lo que podría comprometer la preservación de las pruebas.

En paralelo, el 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del general Huertas, luego de conocerse que información clave sobre sus presuntos nexos con las disidencias no fue indagada durante más de un año por una fiscal especializada.

