Minjusticia habría sido víctima de información falsa sobre interceptaciones, dice mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció nuevamente sobre la denuncia hecha por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, relacionada con supuestas interceptaciones a sus comunicaciones mediante el software Pegasus. Según el jefe de la cartera de Defensa, el ministro (e) habría sido víctima de información falsa.

El pasado 13 de enero, el ministro Idárraga señaló en redes sociales que, presuntamente, las interceptaciones a su celular se habrían realizado desde el Ministerio de Defensa. Sin embargo, según el ministro Sánchez, desde la cartera consideran que “nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza hacer un seguimiento”.

Según el jefe de cartera, el software Pegasus estuvo en Colombia en 2021 y 2022; sin embargo, desde esa fecha dejó de usarse en la Fuerza Pública. Asimismo, señaló que este tipo de herramientas no es utilizado por la entidad y que, en caso de llegar a emplearse, “cualquier uso al respecto debe hacerse con orden judicial y cumpliendo todo el proceso. De lo contrario, es una violación a la ley”.

Pedro Sánchez también señaló que desde el Ministerio de Defensa se ha manifestado el acompañamiento a Idárraga, y aseguró que tanto la cartera como la Fuerza Pública están a su disposición, con el objetivo de que “se haga justicia y se proteja absolutamente a todas las personas, sin distinción alguna”.

¿Qué dijo Idárraga?

A través de redes sociales, Idárraga denunció que, entre agosto y noviembre de 2025, su celular habría sido interceptado con el software espía Pegasus. En su pronunciamiento, sostuvo que la orden para rastrear sus comunicaciones e infiltrar su información personal habría provenido del interior del propio Gobierno y señaló directamente al Ministerio de Defensa.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, indicó el ministro Idárraga en una publicación en su cuenta de X.

Los hechos habrían ocurrido cuando Idárraga se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo desde el cual adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Según el ministro (e), el presunto espionaje ilegal en su contra estaría relacionado con esas denuncias y le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que “dé la cara” y le explique por qué se habría dado la orden de adelantar “una campaña de desprestigio”.

