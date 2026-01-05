Desactivaron explosivos que habrían sido instalados por las disidencias en la Vía Panamerica

Como medida preventiva, la vía Panamericana permaneció cerrada durante varios minutos. Foto: Archivo partic

En la mañana de este lunes 5 de enero, tropas del Ejército Nacional confirmaron la neutralización de un artefacto explosivo improvisado que había sido dejado sobre la vía Panamericana, en el sector de Piedra Sentada, municipio de El Patía (Cauca).

Según indicaron las autoridades, el artefacto, cuya presencia fue alertada por transportadores y viajeros que transitaban por el sector, habría sido instalado por la Estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Como medida preventiva, la vía Panamericana permaneció cerrada durante varios minutos, con el fin de evitar el flujo vehicular de personas que se desplazaban hacia los Carnavales de Blancos y Negros en Pasto (Nariño).

En desarrollo de operaciones militares encaminadas a preservar la seguridad en los ejes viales del departamento del #Cauca, tropas de la #Brigada29 lograron la ubicación y destrucción de un artefacto explosivo en el sector de Piedra Sentada, municipio de El Patía, al parecer… pic.twitter.com/74ZoxOfqr8 — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) January 5, 2026

De esta manera, las autoridades adelantaron labores de verificación para, posteriormente, neutralizar el artefacto explosivo, procedimiento que fue realizado por el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE).

En un hecho similar, el pasado 24 de diciembre, el Ejército Nacional logró desactivar un artefacto explosivo en la vereda San Ignacio, zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

En el lugar, las autoridades hallaron cerca de dos toneladas de explosivos, así como cuatro vehículos y varios drones que estaban siendo acondicionados con artefactos explosivos improvisados. Estos elementos pertenecerían a la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc adscrita al Estado Mayor Central (EMC) y bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

