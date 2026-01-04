Más de 30.000 militares fueron desplegados en frontera con Venezuela: Mindefensa

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el dispositivo de seguridad se extiende a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera. Foto: Ministerio de Defensa

Un despliegue de más de 30.000 integrantes de la Fuerza Pública fue ordenado por el Gobierno Nacional a lo largo de la frontera con Venezuela, como parte de las medidas adoptadas tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, registrada en la madrugada del 3 de enero. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta (Norte de Santander).

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el dispositivo de seguridad se extiende a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera, con énfasis en corredores estratégicos donde se reforzaron las capacidades de inteligencia, movilidad y control territorial. De ese total, 11.000 uniformados fueron concentrados en zonas consideradas de mayor sensibilidad.

En paralelo, el Gobierno activó cinco Puestos de Mando Unificado en puntos clave de la frontera nororiental: Maicao (La Guajira), Valledupar (Cesar), Cúcuta, Arauca (Arauca) y Puerto Carreño (Vichada), desde donde se articula la respuesta institucional frente a los eventuales impactos de la coyuntura regional.

“Estos PMU nos permiten coordinar de forma permanente las acciones humanitarias, de seguridad y de control territorial, con presencia directa del Estado en las zonas más sensibles”, dijo Sánchez.

El ministro señaló que la respuesta del Estado se estructura en tres frentes estratégicos. El primero está relacionado con la diplomacia, que continúa siendo liderada por el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, como canal principal de interlocución con la comunidad internacional.

La segunda línea corresponde a la atención humanitaria, ante la posibilidad de un aumento en los flujos migratorios hacia Colombia, particularmente por el retorno de ciudadanos que se desplazaron a Venezuela durante la temporada de fin de año. Frente a este escenario, el Ministerio del Interior, con apoyo del DAPRE, encabeza la estrategia para garantizar una respuesta oportuna.

El tercer eje se centra en la seguridad, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa. En este punto, Sánchez aseguró que el presidente impartió la instrucción de actuar con máxima contundencia contra los grupos armados que operan en zonas de frontera, entre ellos el Eln, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc de alias “Mordisco”.

El funcionario agregó que la ofensiva contra el narcotráfico se mantendrá sin modificaciones y destacó que durante el último año se logró la incautación de más de mil toneladas de estupefacientes, así como la neutralización de más de 4.400 integrantes de estructuras criminales.

Entre tanto, el Ejército Nacional informó que desde el pasado 3 de enero tropas de la Brigada 30 permanecen desplegadas de manera permanente en los pasos y puentes internacionales de Norte de Santander, realizando labores de control, vigilancia y acompañamiento a la población civil.

“La presencia constante de nuestros soldados fortalece la seguridad, contrarresta las acciones de grupos armados organizados y contribuye a la protección de la soberanía nacional, posibilitando las condiciones de estabilidad y tranquilidad para las comunidades fronterizas”, aseguró la institución.

