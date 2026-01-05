“El 60% de las incautaciones de otros países se dan gracias a Colombia”: ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa señaló que actualmente Colombia mantiene una interacción permanente con 45 países aliados para combatir el narcotráfico. Foto: Archivo particular

Tras las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, a quien señaló de presuntos nexos con la fabricación y tráfico de cocaína, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció y destacó la importancia de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico.

Según indicó el jefe de cartera, “hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”.

Asimismo, el ministerio de Defensa señaló que, actualmente, el país cuenta con una interacción permanente con 45 países aliados, “con quienes hay una comunicación fluida y permanente que ha permitido debilitar las diferentes redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados”.

Además, señalaron que durante el gobierno de Petro “la Fuerza Pública ha incautado más de 2.800 toneladas de droga, equivalentes a cerca de 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a consumidores en el exterior”. Agregaron que el 60 % de la droga incautada por otros países se logró gracias a operaciones de inteligencia colombianas.

Entre otros resultados, el ministro indicó que se han ubicado y destruido más de 18.000 laboratorios para el procesamiento de droga. Asimismo, señaló que se logró detener el crecimiento de los cultivos ilícitos, con la erradicación de más de 47.000 hectáreas de hoja de coca y la sustitución de otras 30.000 por cultivos legales.

“Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, evitando que llegara a otros países consumidores. También se está tramitando una ley para neutralizar la droga en el país”, aseveró el ministro. También mencionó la extradición de más de 800 personas que han sido extraditadas por el gobierno.

La discusión sobre la producción de droga en el país, tras las acusaciones del presidente estadounidense, se da luego de la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. El hombre fue trasladado a un tribunal federal de Nueva York para comparecer ante la justicia.

