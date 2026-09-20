Desaparición del ingeniero Andrés Peláez: hombre asegura saber dónde fue sepultado

Según dio a conocer la Fiscalía, para el momento de los hechos, el 4 de abril de 2022, en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), el procesado tenía 17 años. Por esa razón, explicaron, la actuación en su…

El caso de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez sigue sin esclarecerse. En la tarde de este sábado 19 de septiembre, fue enviado a la cárcel un hombre señalado de participar en la retención y posterior desaparición del ingeniero en Antioquia en 2022. Cuando el hombre fue judicializado y vinculado al caso, era menor de edad.

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Según dio a conocer la Fiscalía, para el momento de los hechos, el 4 de abril de 2022, en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), el procesado tenía 17 años. Por esa razón, explicaron, la actuación en su contra "se adelanta en atención a los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes".

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Las pruebas que se han recopilado hasta el momento apuntan a que el ingeniero Peláez realizaba labores para una empresa pública cuando fue interceptado por varias personas que la amenazaron con armas blancas y un revólver. Estos hombres lo habrían agredido y lo obligaron a subir a un camión y llevarlo a un inmueble.

Dice la Fiscalía que el entonces adolescente habría coordinado con otros integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ actividades de seguimiento para facilitar la retención del ingeniero. También, se habría encargado de haber estado en la vivienda a la que fue llevado y luego estuvo en la zona rural del municipio, donde fue llevado Peláez.

"El hombre de manera libre y voluntaria aseguró conocer el lugar en el que presuntamente fue sepultada la víctima y meses después exhumada para arrojar su cuerpo al río San Andrés", asegura el ente investigador.

Una fiscal de la Seccional Antioquia le imputó el delito de desaparición forzada agravada. El cargo fue aceptado por este hombre. Actualmente, permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario por otros hechos que son objeto de investigación.

Por este caso ya fueron judicializadas otras dos personas: Juan Fernando Tapias Guzmán, conocido con el alias de “Juanchito”, quien quedó en libertad por vencimiento de términos el 4 de febrero de 2025, y José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”. Peláez Yepes era contratista de Hidroituango y se encontraba en el municipio de San Andrés de Cuerquia para hacer una interventoría ambiental asociada al proyecto.

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