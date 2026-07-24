Desde una finca de Escobar hasta un hotel en Cartagena: las millonarias subastas de la SAE

La Manuela, según la SAE, tiene 7.826 metros cuadrados construidos y alcanza en total las 14 hectáreas. Foto: Archivo Particular

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Una mansión abandonada a la orilla de la represa de Guatapé. Un lujoso hotel en El Laguito, en Cartagena. Un predio que le perteneció a un narcotraficante en Chía, Cundinamarca. Una casa de 800 metros en Bogotá, usada por contrabandistas. Y un local del barrio Lleras de Medellín, avaluado en más de COP 2.000 millones. Esas son cinco de las propiedades más costosas que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha logrado vender a nombre del Estado.

La entidad que se encarga de administrar, comercializar y monetizar los bienes incautados por parte del Estado a personas relacionadas con actividades ilegales, hizo un balance de algunas de las propiedades más exitosas en sus últimas subastas y negociaciones. Inmuebles cuyo valor, según información entregada por la propia SAE, supera los COP 38.000 millones.

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Estas propiedades han sido puestas en el mercado a través de subastas públicas virtuales, subastas públicas presenciales y venta directa. Se trata, según señalaron desde la entidad, de uno de los resultados más importantes del Estado en materia de comercialización de activos provenientes de actividades ilícitas, cuyas ganancias ahora irán a proyectos en favor del país.

Tres de las subastas de este año se hicieron de forma virtual y una fue presencial. “Las operaciones permitieron transformar bienes que durante años estuvieron vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas en recursos que retornan al Estado mediante procesos abiertos, competitivos y transparentes”, indicaron desde la entidad. Estos son cinco de los bienes de mayor valor, comercializados por la SAE.

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La Manuela, la mansión de Pablo Escobar

Enclavada a la orilla de la represa de Guatapé (Antioquia) permanece casi en ruinas una de las propiedades más preciadas de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín y uno de los capos del narcotráfico más temidos del país. Se trata de la finca La Manuela, una mole de cemento con 7.826 metros construidos y 14 hectáreas de terreno sembradas con árboles traídos de países de África y Europa, abandonada desde inicios de los años 90.

La propiedad fue vendida a un privado mediante una reñida subasta pública, por COP 7.700 millones. Estaba en poder de la SAE desde 2019, cuando la entidad tomó posesión del bien que durante años fue administrado por William Duque, el antiguo trabajador de Pablo Escobar en su lujosa finca. El lugar se convirtió en un punto de interés turístico por la presencia de árboles exóticos importados desde países de África y Europa, de Chile y Estados Unidos.

La mansión fue construida a mediados de los años 80 por orden del capo del cartel de Medellín. Se dice que era para Manuela Escobar, su hija menor, y que iba a ser su regalo para cuando cumpliera los 15 años. Su olvido está relacionado con la disputa entre el cartel de Medellín y otra organización ilegal autodenominada Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes). Estos últimos instalaron en febrero de 1993 una carga de dinamita en La Manuela, que no dejó piedra sobre piedra. Meses después, Escobar murió en un operativo policial.

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El lujoso hotel de “La Madame” en Cartagena

En abril de este, año la SAE hizo una subasta pública, en alianza con Activos por Colombia, en la que hubo una fuerte puja para quedarse con una valiosa propiedad. El Hotel El Laguito, de Cartagena, vendido en COP 5.420 millones. Durante 31 horas se ofreció el inmueble, que tuvo 48 lances o propuestas de dinero hasta alcanzar el monto en el que fue vendido. ¿La razón? Se trata de una propiedad en un valioso y estratégico sitio turístico de la ciudad.

Este hotel había quedado en manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio en el cual se etableció que el inmueble había estado relacionado con la red criminal liderada por Liliana del Carmen Campos Puello, alias “La Madame”. Se trata de una mujer conocida por liderar una red de explotación sexual y proxenetismo que operaba en zonas turísticas de la capital de Bolívar. La mujer fue capturada y estuvo en la cárcel entre 2019 y 2023.

Tras salir de la cárcel, la mujer confesó a medios de comunicación que por medio de su red al menos 3.000 mujeres fueron explotadas sexualmente. “No fue en un año ni en dos. Fueron muchos años. Algunas venían, hacían dinero y se retiraban. Otras duraban bastante tiempo. Siempre llegaban más porque el pago era mejor que en cualquier otro lugar”, señaló la mujer en su momento.

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La Caro: de propiedad de un narco a sede universitaria

En el municipio de Chía (Cundinamarca), a las afueras de Bogotá, hay una propiedad vendida en COP 20.000 millones de pesos por la SAE, que pasó de estar en poder de un narcotraficante a proyectarse como una nueva sede para la educación superior. Se trata de La Caro, un predio de 30.000 metros cuadrados que fue propiedad de Luis Reinaldo Murcia Sierra, alias “Doctor Martelo”, exjefe del llamado cartel de Bogotá junto a Justo Pastor Perafán.

El cartel de Bogotá fue una poderosa red de crimen organizado que se dedicó al narcotráfico en la capital, fortalecida después de la caída del cartel de Medellín. En mayo de 1998, las autoridades capturaron a alias “Martelo” en un apartamento al norte de Bogotá. Le seguían la pista desde 1996, cuando un operativo de la Policía de Puerto Rico puso al descubierto los tentáculos de su red criminal en ese territorio caribeño.

Fue relacionado, entre otras cosas, con la incautación de un barco con 113 kilos de cocaína en Grecia, ese mismo año. Y también con el hallazgo de un cargamento de 500 kilogramos de droga en el aeropuerto de Albacete (España). En 2001 quedó libre por vencimiento de términos. En abril de 2005 fue capturado de nuevo en Carmen de Apicalá (Tolima), para que pagara una pena de 30 años de prisión. Sus bienes pasaron a manos del Estado, entre ellos el predio La Caro, de Chía, hoy en manos de la Universidad de La Sabana.

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Otras propiedades vendidas en Bogotá y Medellín

La lista de los inmuebles vendidos recientemente por la SAE la completan dos propiedades en Bogotá y Medellín. La primera, una casa lote ubicada en el barrio Los Mártires, de Bogotá, relacionada con una red criminal dedicada al contrabando. Fue vendida en COP 2.844 millones. Y la segunda, un local comercial en el barrio Lleras, en la capital antioqueña, que fue entregado mediante subasta por COP 2.141 millones.

“Con estas cinco operaciones, la Sociedad de Activos Especiales reafirma su compromiso con una administración eficiente y transparente de los bienes afectados por medidas de extinción de dominio. A través de subastas públicas virtuales, subastas públicas presenciales y venta directa, la entidad continúa transformando patrimonios ilícitos en oportunidades de inversión, desarrollo y valor para el país”, concluyeron desde la entidad.

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