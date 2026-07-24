Extesorero de bomberos de Itagüí fue condenado a prisión por falsificación de documentos

Juan Alberto Cardona, extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí (Antioquia) aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo Foto: El Espectador

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Juan Alberto Cardona Henao, extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí (Antioquia), fue condenado a 19 meses de prisión. El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín aprobó el preacuerdo que hizo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad por la expedición de documentos irregulares para autorizar el desembolso de recursos durante la ejecución de varios contratos suscritos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

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La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, estableció que, entre el 30 de noviembre de 2020 y el 20 de diciembre de 2022, Cardona Henao “suscribió 15 documentos falsos para acreditar la supuesta prestación de servicios de transporte y respaldar el desembolso de recursos”.

Según la Fiscalía General de la Nación, mediante esta modalidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sufrió un detrimento patrimonial superior a COP 120 millones. Además, entre las irregularidades, hay cuentas de cobro con firmas falsificadas, cobros por servicios que no fueron prestados y soportes con fechas en las que la persona que supuestamente prestó el servicio se encontraba fuera del país.

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Por estos hechos, el juez avaló el preacuerdo y lo condenó a 19 meses de prisión (un año y siete meses) por el delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo 20 de agosto.

La Fiscalía detalló que este proceso hace parte de una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuya ejecución habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a COP 2.481 millones.

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