Fiscalía imputará al exviceministro Diego Cancino por presunto caso de acto sexual violento

Desde que se conoció la denuncia en su contra, el exfuncionario ha negado cualquier responsabilidad y ha dicho que lo demostrará ante la justicia. Foto: Ministerio del Interior

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La Fiscalía General de la Nación solicitó en la tarde de este viernes 24 de julio audiencia de imputación de cargos en contra de Diego Andrés Cancino, exviceministro de Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. El exfuncionario es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento en contra de una exfuncionaria del gobierno.

Se trata de Viviana Vargas, una contratista del Ministerio del Interior que, según denunció en 2024, habría sido acosada sexualmente por Cancino poco después de que lo designaran como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la exfuncionaria, habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte del funcionario, que ha negado su responsabilidad.

Según la denuncia de la mujer, que asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, el 9 de octubre de 2024 le escribió a varios contactos, entre ellos a Cancino, porque su contrato como funcionaria del Gobierno estaba por terminarse. El funcionario le habría pedido su hoja de vida e invitado a almorzar en su apartamento.

Una conversación profesional y laboral, según la denuncia que dio a conocer en su momento Cambio, cambio de tono luego de que Cancino le ofreciera a la mujer una copa de vino y le inisistiera para que bebiera más. En cierto momento, al aparecer, se le acercó por la espalda, le metió las manos debajo de la ropa, le tocó los senos en contra de su voluntad e intentó besarla.

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