Desmantelan red que extorsionaba desde la cárcel y ganaba $1.200 millones al mes

Foto: Policía Na

En el centro penitenciario El Barne de Cómbita (Boyacá) fueron incautados 105 celulares, tres módems de internet y 53 tarjetas SIM. De acuerdo con las investigaciones, estos elementos eran utilizados por alias El Negro y Panda, quienes desde la cárcel dirigían una organización criminal dedicada a realizar llamadas intimidatorias a víctimas, incluso haciéndose pasar por grupos armados ilegales.

En la operación, coordinada por la Policía y la Fiscalía, también fueron incautados 23 directorios extorsivos, 100 accesorios como cargadores y manos libres, y 29 armas cortopunzantes. Según las autoridades, el valor de estos elementos supera los $500 millones.

El director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguró a través de redes sociales que la investigación estableció que los reclusos habrían afectado a más de 10.000 personas, obteniendo rentas criminales mensuales superiores a los $1.200 millones.

Asimismo, Carlos Triana señaló que en lo corrido de 2025 la Policía ha realizado 46 intervenciones en centros penitenciarios, en las que se han incautado más de 900 celulares, 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios y 500 armas blancas.

En un caso similar, el pasado 14 de marzo de 2025, uniformados del Gaula Militar incautaron 83 celulares, varios cargadores y material alusivo al Ejército Liberal Nacional (ELN), que, según las autoridades, sería utilizado para cometer extorsiones dentro de la cárcel de Arauca.

Entre los dispositivos incautados, había dos teléfonos de apenas 0.66 pulgadas, cuyo tamaño dificulta su detección en las requisas de ingreso. Además, fueron hallados brazaletes, manillas, banderas, un libro y grafitis con mensajes alusivos al ELN.

