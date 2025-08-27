Incautan bienes de red de narcotráfico que tenía como fachada empresa de aguacates

Las propiedades fueron avaluadas en más de $143.000 millones. Las operaciones para ocuparlos se llevaron a cabo en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia). Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía incautó varios bienes de una red de narcotráfico que usaba como fachada una empresa de aguacates en Antioquia. Los inmuebles y vehículos estaban avaluados en más de $143.000 millones y eran usados para lavar el dinero del negocio ilegal.

La Fiscalía ocupó 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de gama alta y tres sociedades comerciales, propiedades ubicadas en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia).

Lea: Alias “Kevin”: la ficha clave de “Mordisco” que movía los hilos de la guerra en Cauca

De acuerdo con el ente investigador, la red criminal utilizó la empresa exportadora de aguacate para encubrir y movilizar los recursos ilícitos del narcotráfico, que se lucraba enviando toneladas de cocaína a Europa.

Según investigaciones de la Fiscalía, los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos y puestos a nombre de personas cercanas o familiares de los integrantes de la red criminal, todo con el fin de evadir el rastreo de las autoridades.

Entre los dueños reales de las propiedades figuran integrantes de una misma familia, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.