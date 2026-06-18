Destituyen por 10 años a subintendente de la Policía por abuso sexual contra menor de edad Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el subintendente de la Policía Nacional, Yimy Rodríguez Bolívar, adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco (Boyacá). El uniformado fue hallado hallarlo responsable de una “conducta indebida de naturaleza sexual” contra una menor de 15 años.

De acuerdo con el fallo del ente de control, el uniformado, quien se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana, realizó tocamientos de caracter sexual a la menor cuando esta se encontraba en actividades de servicio social dentro de las instalaciones policiales.

El organismo de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, y dejó en firme la sanción impuesta en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 1 del Departamento de Policía de Boyacá.

Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, la Procuraduría descartó la existencia de irregularidades y negó los argumentos relacionados con una supuesta falta de pruebas y vulneración del debido proceso. El Ministerio Público sostuvo que la actuación disciplinaria se adelantó conforme a la ley y las pruebas reunidas en la investigación.

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