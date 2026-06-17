De alias “Javi” a “Fede”: la ofensiva contra redes criminales ecuatorianas en Colombia

El funcionario hizo un recuento de las últimas capturas que han impactado a las redes de narcotráfico ecuatorianas, como las de alias “Javi”, “Lobo Menor” y “Fede”. (De izquierda a derecha). Foto: Archivo Particular

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La captura en Bogotá de Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, y considerado uno de los hombres más buscados por la justicia de Ecuador, se convirtió en el más reciente golpe de las autoridades contra las redes del crimen organizado ecuatoriano con presencia en Colombia.

Durante una intervención ante el Senado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los grupos criminales ecuatorianos han fortalecido su presencia en territorio colombiano y mantienen alianzas con carteles mexicanos para movilizar cargamentos de droga hacia mercados internacionales. En esa línea, el funcionario hizo un recuento de las últimas capturas que han impactado a las redes de narcotráfico ecuatorianas.

Alias “Fede”, el heredero de Los Choneros

Uno de los principales golpes contra estas organizaciones se produjo el 3 de octubre de 2025, cuando las autoridades capturaron en Medellín (Antioquia) a Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, señalado como uno de los principales líderes de Los Choneros.

El hombre tenía circular roja de Interpol y era buscado por las autoridades ecuatorianas, que ofrecían una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera su ubicación. La captura fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía de Ecuador.

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Según las investigaciones, alias “Fede” tendría una trayectoria criminal de más de diez años y habría asumido un papel clave dentro de Los Choneros tras la captura de alias “Fito”. Las autoridades lo señalan de coordinar el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos a través de rutas marítimas que conectan con Centroamérica. Además, sostienen que se encontraba en Medellín buscando alianzas con organizaciones criminales colombianas y extranjeras.

Alias “Lobo Menor” y el crimen de Fernando Villavicencio

Otro de los resultados destacados fue la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, identificado como uno de los jefes del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos. El hombre fue detenido en marzo de este año en el sector de Polanco, en Ciudad de México, durante una operación coordinada entre autoridades de Colombia, Ecuador y México.

Alias “Lobo Menor” tenía notificación roja de Interpol por homicidio y es señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

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Las investigaciones indican que habría ingresado a México con un pasaporte falso obtenido en Medellín y que buscaba fortalecer redes criminales en la región. Las autoridades también le atribuyen presuntos vínculos con carteles mexicanos y posibles conexiones con las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco”.

Alias “Ruano”, capturado en Tumaco

El 28 de mayo de este año, la Policía Nacional confirmó la captura y posterior expulsión de Juan David Cabezas Ruano, alias “Ruano”, uno de los criminales más buscados en Ecuador.

El operativo se desarrolló en Tumaco (Nariño) y contó con la participación de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Migración Colombia. De acuerdo con las autoridades, alias “Ruano” sería el segundo jefe del grupo criminal La Siate, organización con presencia en San Lorenzo, Ecuador.

Las investigaciones lo vinculan con homicidios, tráfico de armas, reclutamiento forzado, narcotráfico, minería ilegal y extorsión en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Tras su captura, fue expulsado por el Puente Internacional de Rumichaca y entregado a las autoridades ecuatorianas.

Alias “Javi”, el nuevo golpe contra Los Choneros

La más reciente operación se produjo con la captura de Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, quien tenía circular roja de Interpol y una condena vigente en Ecuador por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Las autoridades ecuatorianas lo señalan como una de las figuras clave en la expansión de Los Choneros, organización criminal creada a inicios de la década de 1990 en la provincia de Manabí y que actualmente controla rutas estratégicas del narcotráfico en el Pacífico.

En contexto: Así fue la captura de alias “Javi”, jefe de Los Choneros y hermano del ecuatoriano “Fito”

Según la Policía colombiana, alias “Javi” desempeñaba un papel fundamental en la articulación de alianzas con otras organizaciones criminales del continente, entre ellas el cartel de Sinaloa, con el propósito de mantener el control de los corredores de tráfico de drogas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Las investigaciones indican que habría llegado a Colombia en octubre de 2025 y que, presuntamente, buscaba ampliar la influencia de Los Choneros mediante acuerdos con estructuras criminales locales.

Además, las autoridades sostienen que alias “Javi” estaría vinculado a una red familiar encargada de administrar recursos provenientes del narcotráfico y de garantizar la continuidad de la organización tras los golpes propinados por las autoridades ecuatorianas.

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