Detalles de la denuncia contra el futbolista Sebastián Macías por abuso sexual

Sebastián Macías, durante su paso por el Independiente Medellín. Foto: Archivo Particular

“Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba super oscura, no se veía nada”. Así inicia su denuncia en la Fiscalía la joven Paulina Vivares, quien hace una semana habría sido víctima de múltiples golpes y abuso sexual por parte del futbolista sin contrato Sebastián Macías.

El caso fue dado a conocer por la candidata a la Cámara Diana Correa, quien obtuvo la información por parte de familiares de Vivares, una auxiliar de farmacia de 18 años de Medellín. Según la denuncia conocida por este diario, Macías se habría enfadado luego de que Vivares tocara, sin querer, la espalda de uno de sus sobrinos. A las autoridades le dijo que el futbolista le habría pegado patadas y puños. Luego de que la retuviera en el lugar, en el sector 12 de octubre, la habría accedido contra su voluntad.

“Yo me acosté en la sala y no me quería ir porque me daba miedo que me pasara algo. Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Me explico: yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad. Yo pretendo con esta denuncia que me den una orden o medida de protección porque me siento intimidada o amenazada por él y su familia”, agregó Vivares en su denuncia.

De acuerdo con lo explicado, lo cual quedó registrado en la Fiscalía 53 de Medellín, la familia de Macías estaría escribiéndole a la joven para que no interpusiera la denuncia. Incluso, que la hermana del futbolista sin empleo la habría visitado en el hospital León XIII de la capital antioqueña. “Preciso que el día de los hechos yo estaba tomada, pero consiente de los hechos y Sebastián estaba muy borracho”, agregó Vivares, quien a El Espectador le explicó que, por ahora, no se va a referir en medios de comunicación a la denuncia.

Tal habría sido la agresión, que la Fiscalía 53 le pidió a la Policía de Medellín “proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad” de la denunciante. Este diario, además, tuvo acceso a los registros de la Clínica León XIII, en la cual se ordenó un seguimiento en psiquiatría y psicología para Vivares. La médico María García firmó en uno de los documentos que el diagnóstico principal de la denunciante es “abuso sexual”. Le fueron recetados decenas de medicamentos.

De acuerdo con el portal deportivo TransferMarkt, Sebastián Macías tiene 25 años y es originario de Bello, Antioquia. Su posición es lateral izquierdo y actualmente se encuentra sin equipo. Su último club fue Deportivo Pasto. Debutó con Independiente Medellín en 2018. Fue denunciado públicamente por Diana Correa, quien pidió investigación por episodios similares en 2017, cuando su expareja la habría golpeado. Desde entonces, se comprometió a trabajar por los derechos de las mujeres.

“Me reúno con Paulina, verifico toda la información y me doy cuenta de que es real. Me le meto de frente a esto y es una lucha que estoy dando. De las autoridades espero que haya justicia, porque yo sé que Paulina está muy afectada psicológicamente y yo sé que uno como víctima solo espera justicia para sentirse mejor. Espero que ninguna mujer pase por lo mismo por parte de este agresor y que si hay otras víctimas denuncien”, concluyó.

