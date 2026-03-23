Detienen en Bogotá a ciudadano francés requerido en extradición por asaltos contra Amazon

Su captura está relacionada con hechos ocurridos el 22 de junio de 2023 en la comuna Saint-Laurent-de-Mure, en Francia. Foto: Dijin

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Este 22 de marzo fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el ciudadano francés Combe Taïmour, quien es requerido por las autoridades judiciales de ese país bajo notificación roja con fines de extradición por el delito de robo agravado cometido con arma, tras una serie de asaltos sistemáticos contra la empresa de logística Amazon.

La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el apoyo de la Gendarmería francesa. Su captura está relacionada con hechos ocurridos el 22 de junio de 2023 en la comuna Saint-Laurent-de-Mure, en Francia.

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Según indicaron las autoridades, un repartidor de la empresa logística fue interceptado y amenazado con un arma de fuego por al menos dos sujetos, quienes procedieron a saquear la mercancía de su furgoneta. Luego de que un testigo anotara la matrícula de uno de los vehículos, se logró constatar que los automotores utilizados en la fuga estaban reportados como robados desde 2021 y que portaban placas falsificadas.

“La investigación técnica fue clave para el éxito de esta operación. Para ello, fue necesario el rastreo tecnológico, así como el reconocimiento y la geolocalización del vehículo utilizado en el robo; este estaba siendo rastreado en tiempo real en el marco de otra investigación”, señalaron las autoridades, quienes agregaron que esto permitió la captura inicial de un cómplice identificado como Yacine Bekkadour.

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Además, se realizaron análisis telefónicos que permitieron identificar un cruce de llamadas entre el capturado y Taïmour. Esto facilitó detectar su línea celular y establecer que mantuvieron comunicación directa durante el día del asalto a la empresa Amazon. El hombre fue reconocido por una de las víctimas, mediante una rueda de reconocimiento fotográfico, como el individuo que la intimidó con el arma.

Luego de su detención en Colombia, el ciudadano francés fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades señalaron que ya se ha iniciado el protocolo para que, dentro del término legal de cinco días hábiles, el país requirente remita la documentación formal por vía diplomática y se proceda con la orden de captura con fines de extradición.

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