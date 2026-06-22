Detienen en Bogotá a presunto jefe de red criminal requerido en más de 190 países

Su detención se produjo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: Dij

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Las autoridades colombianas capturaron a Roberto Rafael Daantje, ciudadano de origen curazoleño y neerlandés, quien era buscado mediante circular roja en más de 190 países. Su detención se produjo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Según explicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el presunto capo del narcotráfico fue detenido cuando ingresaba al país en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana).

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, señaló que la investigación adelantada por las autoridades revela que el hombre hacía parte de una red global que utilizaba tecnología encriptada para coordinar actividades ilícitas.

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Por su parte, las autoridades judiciales de los Países Bajos señalan a Rafael Daantje como el presunto jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. Según la investigación, esta estructura conectaba de manera ilícita a Sudamérica con Europa y Asia, mediante operaciones en Colombia, Surinam, España y Rusia.

Las autoridades agregaron que, para evadir a la justicia, la red utilizaba plataformas de comunicación cifrada “con las cuales coordinaban la logística, las rutas marítimas y el movimiento de cargamentos de droga hacia los principales puertos europeos y rusos”.

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La notificación roja de Interpol había sido emitida el pasado 19 de junio y su captura se materializó el 20 del mismo mes. El hombre es investigado por los delitos de importación y exportación ilegal de estupefacientes y participación en una organización criminal. Según detalló la Dijín, estas conductas pueden acarrear penas de hasta 12 años de prisión en los Países Bajos.

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