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Corte Suprema mantiene indagatoria contra Miguel Ángel Pinto para este lunes

Según el alto tribunal, el senador liberal Pinto Hernández habría aprovechado su situación de superioridad para, presuntamente, abusar de una mujer entre 2009 y 2010.

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Redacción Judicial
22 de junio de 2026 - 03:25 p. m.
De acuerdo con la investigación, el senador se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para cometer los hechos señalados.
De acuerdo con la investigación, el senador se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para cometer los hechos señalados.
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El senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández fue citado para este 22 de junio a indagatoria por el delito de acceso carnal violento, dentro del caso que sigue la Sala de Investigación Formal de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde.

El alto tribunal abrió investigación formal contra Pinto Hernández por, supuestamente, haber abusado sexualmente de una mujer entre septiembre de 2009 y junio de 2010. De acuerdo con la investigación, el senador se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para cometer los hechos señalados.

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Por Redacción Judicial

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acceso carnal violento

 

Bukaros(25772)Hace 31 minutos
La sociedad espera que los jueces de este caso actúen con independencia, rectitud y valentía. Quien cometió un acceso carnal aprovechándose de su cargo y posición de poder no merece privilegios ni consideraciones especiales. Que prevalezca la justicia sobre cualquier influencia y que este agresor reciba una condena ejemplar, siendo enviado al único lugar que le corresponde: tras las rejas.
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