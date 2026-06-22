Corte Suprema mantiene indagatoria contra Miguel Ángel Pinto para este lunes

De acuerdo con la investigación, el senador se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para cometer los hechos señalados.

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El senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández fue citado para este 22 de junio a indagatoria por el delito de acceso carnal violento, dentro del caso que sigue la Sala de Investigación Formal de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde.

El alto tribunal abrió investigación formal contra Pinto Hernández por, supuestamente, haber abusado sexualmente de una mujer entre septiembre de 2009 y junio de 2010. De acuerdo con la investigación, el senador se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para cometer los hechos señalados.

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