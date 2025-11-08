Detonación controlada de explosivos causó daños en base militar de Tunja: hay tres civiles heridos Foto: Ejército

Desde la mañana de este sábado 8 de noviembre, el Ejército Nacional está llevando a cabo la detonación controlada de 24 artefactos explosivos que fueron abandonados en el centro urbano de Tunja (Boyacá). La operación, de acuerdo con información preliminar del Ejército, dejó tres civiles heridos y daños en el batallón General Simón Bolívar. Por ahora, ocho artefactos han sido detonados.

Según los primeros reportes, a las 5:30 a. m. la comunidad del barrio Prados de Alcalá emitió una alerta por la presencia de una camioneta azul equipado con una plataforma de arena para lanzar tatucos o cilindros bomba. El presidente Gustavo Petro señaló que estos explosivos tenían como objetivo atentar contra las instalaciones del batallón Simón Bolívar, ubicado en la zona.

En una publicación en X, el jefe de Estado afirmó que “la población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”.

Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales



El Ejército detalló que las tropas “lograron la ubicación e inmovilización de una volqueta tipo rampa cargada con medios de lanzamiento. Tras asegurar el área y aplicar protocolos técnicos de verificación, se efectuó la detonación controlada bajo estrictas medidas de seguridad, la cual terminó afectando una parte de las instalaciones del batallón General Simón Bolívar”.

Las autoridades mantienen acordonado el sector mientras continúan las labores de desactivación y verificación de los explosivos restantes. Este hecho, advierten fuentes militares, “constituye un hito en la seguridad” de Boyacá, donde no se tenía “registro reciente de la presencia o ubicación de medios de lanzamiento de este tipo en el departamento de Boyacá”.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, lidera en este momento un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio para evaluar las condiciones de seguridad del municipio e investigar la identidad de las dos personas que habrían abandonado la volqueta con explosivos.

Un video de las cámaras de seguridad del barrio Prados de Alcalá registra cómo, a las 5:06 a. m., la volqueta llega al lugar acompañada por una motocicleta que avanza por el costado derecho de la vía. El vehículo queda estacionado en plena carretera y, segundos después, el conductor desciende y aborda la motocicleta, en la que huye junto con el otro ocupante.

