Presiones e irregularidades en contrato: razones de la Fiscalía para imputar al alcalde de Tunja

Amenazas, presiones e irregularidades hoy tienen en la mira de la Fiscalía al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, a la directoa de Contratación, Luz Mila Acevedo; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza.

Según detalla la investigación de la Fiscalía, el mandatario local junto a las exfuncionarias, habrían obligado bajo amenaza al exgerente de Ecovivienda para que firmara un documento que los eximía de las anomalías en la suscripción de un contrato por prestación de servicios.

El resultado de esta actuación fue efectivamente la vinculación laboral de una persona que presentó una demanda de nulidad a la eleción del mandatario, quien fue persuadida pra que desistiera de sus pretensiones.

Millonarios contratos y amenazas: así habrían actuado alcalde de Tunja y exfuncionarias

Un primer contrato de $19.800.000 que se firmó inicialmente en febrero de 2024 y no se ejecutó. Desde ese hecho, la Fiscalía le siguió la pista a las presiones que ejerció el alcalde de Tunja y las exfuncionarias contra el exgerente de Ecovivienda.

Según detalló la investigación, posteriormente se suscribió un segundo contrato por prestación de servicios, a través de dicha empresa pública. Ese contrato fue por un total de $54.285.000.

Un punto clave que destacó el ente investigador es que, según el material probatorio, los contratos comenzaron justo después de haber sido instaurada la demanda de nulidad contra el alcalde, pero culminaron con el retiro de la acción legal.

“En la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, señaló la Fiscalía.

En este contexto, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Por su parte, Pedraza y Acevedo habrían actuado como cómplice y coautora, respectivamente, por lo que se les formularon cargos por interés indebido en la celebración de contratos.

