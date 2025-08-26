A la cárcel integrante del Gaula por, supuestamente, apropiarse de armas decomisadas

Según las autoridades, Martínez García “sería un peligro para la seguridad de la comunidad y de la Fuerza Pública”. Foto: Getty Images - Scott Olson

El Juzgado 148 de Instrucción de la Justicia Penal Militar impuso medida de aseguramiento preventiva en contra del subintendente de la Policía del Chocó, John Jeiler Martínez García. El hombre, presuntamente, se habría apropiado irregularmente de armas incautadas en diferentes procedimientos policiales.

Según las evidencias recopiladas, el investigador del Gaula de la Policía recibió un arma de fuego incautada en un operativo, una pistola calibre 9 mm, para que fuera entregada en el depósito transitorio de armas decomisadas. Sin embargo, meses después, el arma fue decomisada en otro allanamiento en la región.

Asimismo, en otra diligencia policial en la ciudad de Quibdó (Chocó), las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38. Nuevamente, tras concluir el operativo, Martínez García recibió el arma, la cual tampoco habría sido entregada al depósito.

Esas investigaciones iniciaron por las denuncias de compañeros, quienes aseguraron que estas armas nunca fueron entregadas al almacén de evidencias.

A pesar de que Martínez García negó los señalamientos, la investigación apunta a que su versión no corresponde con la realidad. Por estos hechos, el juzgado ordenó la detención preventiva del investigador del Gaula en un establecimiento penitenciario para integrantes de la Policía Nacional.

El proceso en su contra continúa por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público, pues se determinó que el procesado puede afectar la investigación, ya que utilizó maniobras fraudulentas. Además, según las autoridades, Martínez García “sería un peligro para la seguridad de la comunidad y de la Fuerza Pública”.

