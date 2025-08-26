No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Mindefensa denuncia retención de 34 militares por comunidad en Guaviare

Luego de combates entre el Ejército y disidentes de las Farc al mando de Iván Mordisco en Guaviare, el ministro de Defensa denunció la retención de los uniformados por parte de civiles que estarían siendo instrumentalizados por el grupo armado.

Redacción Judicial
26 de agosto de 2025 - 06:47 p. m.
Producto de estos combates, las autoridades reportaron la muerte de 10 presuntos miembros de disidencias de las Farc.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció este martes la retención de 34 militares en Guaviare por parte de la comunidad que estaría siendo instrumentalizada por las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con el jefe de la cartera, se estaría pidiendo como condición para liberarlos, la entrega de cuerpos de disidentes muertos en recientes combates en la zona.

Según las autoridades, desde el pasado domingo 24 de agosto se vienen registrando combates entre tropas del Ejército Nacional y disidentes de las Farc en el departamento. Producto de estos enfrentamientos, las autoridades anunciaron la muerte de 10 presuntos miembros del grupo armado.

“Exigimos la liberación de nuestros soldados en el área rural de El Retorno, Guaviare, por parte de personas vestidas de civil quienes, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales”, dijo el ministro Sánchez a través de redes sociales.

Según lo comunicado por el ministro, el cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare “acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos”, aseguró Pedro Sánchez.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

