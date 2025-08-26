Mindefensa denuncia retención de 34 militares por comunidad en Guaviare

Producto de estos combates, las autoridades reportaron la muerte de 10 presuntos miembros de disidencias de las Farc. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció este martes la retención de 34 militares en Guaviare por parte de la comunidad que estaría siendo instrumentalizada por las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con el jefe de la cartera, se estaría pidiendo como condición para liberarlos, la entrega de cuerpos de disidentes muertos en recientes combates en la zona.

Según las autoridades, desde el pasado domingo 24 de agosto se vienen registrando combates entre tropas del Ejército Nacional y disidentes de las Farc en el departamento. Producto de estos enfrentamientos, las autoridades anunciaron la muerte de 10 presuntos miembros del grupo armado.

“Exigimos la liberación de nuestros soldados en el área rural de El Retorno, Guaviare, por parte de personas vestidas de civil quienes, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales”, dijo el ministro Sánchez a través de redes sociales.

Lea: Investigan a alcalde de San José del Guaviare por presuntas irregularidades en contrato

El ministro @PedroSanchezCol rechazó de manera categórica el secuestro de 34 soldados en el Guaviare, perpetrado por la disidencia de alias ‘Mordisco’. Este crimen, ocurrido en la misma operación en la que fue neutralizado alias Dumar y varios de sus hombres, constituye una grave… pic.twitter.com/j2JjWHHO4d — Mindefensa (@mindefensa) August 26, 2025

Según lo comunicado por el ministro, el cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare “acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos”, aseguró Pedro Sánchez.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.