Dictan nueva medida de aseguramiento contra exparamilitar Salvatore Mancuso

Un Tribunal de Justicia y Paz impuso otra medida de aseguramiento contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso por crímenes cometidos durante su comandancia en las Auc, además de otros 16 paramilitares que participaron en hechos criminales entre los años 1996 y 2006. Esta decisión se suma a otras 21 medidas de aseguramiento que se han dictado en su contra desde 2019, por su participación en miles de hechos cometidos por los frentes paramilitares sobre los que tenía influencia.

Además de dictar esta medida contra Mancuso, el Tribunal de Justicia y Paz le dicto prisión preventiva a otros 16 postulados al proceso de justicia transicional por su participación en masivos crímenes que dejaron como saldo alrededor de 600 víctimas. Según este tribunal, los hechos habrían ocurrido en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, departamentos donde hacían presencia varios frentes paramilitares del Bloque Norte. Los hechos por los que se dictan estas medidas serían: homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género, entre otros.

Además de imponerse sobre el excomandante del Bloque Norte, las medidas se impusieron sobre Carlos Arturo Romero Cuartas, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Erwin de Jesús Muñoz Guzmán, Jairo Rodelo Neira, José Antonio Cuello Rodríguez, José María Reyes Puerta, José Miguel Sánchez Delgado, Luis Ramón Ospino, Manuel Cuellar Mendoza, Mauricio Narváez García, Pedro Pablo Sánchez Delgado, Rafael Eduardo Julio Peña, Rafael José Segura Gómez, Ricardo César Rodríguez Barros, Walter Enrique Pedraza Cantillo y Yonis Rafael Acosta Garizábalo.

Entre los hechos por los que se ha dictado medida de aseguramiento contra Mancuso sobresalen miles de hechos cometidos por el Bloque Catatumbo, por los cuales fue pedido en extradición por una corte en Estados Unidos. En versiones libres ante Justicia y Paz, los miembros de este bloque reconocieron haber cometido 12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos contra campesinos, acusados de ser integrantes o simples aliados de la insurgencia.

El tribunal afirmó que Mancuso no recibió esta medida por todos los hechos investigados. De acuerdo con el acta de Justicia y Paz, Mancuso solo será investigado por los hechos que corresponden entre 1996 y el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que se disolvió la estructura paramilitar. Además, la sala no impuso prisión preventiva sobre Mancuso por varios casos, ya que afirmó que no se hallaron elementos para inferir su participación en varios crímenes cometidos en el primer semestre de 1996, antes de la llegada de las Auc al departamento de Atlántico.

Actualmente, Mancuso se encuentra pagando una condena por narcotráfico en una cárcel en Atlanta, desde donde ha entregado, de manera paulatina, sus versiones sobre su participación en el conflicto armado en Colombia. Además de esto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le impuso 19 medidas de aseguramiento por más de 18.000 hechos criminales cometidos en todo el norte del país.

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó que Mancuso participara en una audiencia pública para que explique las verdades que está dispuesto a contar a cambio de un cupo en la JEP. Junto a él, también se presentó Rodrigo Tovar Pupo conocido como Jorge 40. El magistrado Eduardo Cifuentes afirmó que podrían ingresar a la Jurisdicción a través de la figura de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”. Ahora, los excomandantes paramilitares deberán contar como llegaron a ser el puente entre las Auc y las instituciones del Estado para cometer violaciones de derechos humanos, esto para ver si les abren la pista en la JEP.

