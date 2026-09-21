El hombre, señalado como presunto cerebro del crimen, era el jefe de planta de una industria de hornos de coquización, estructuras para calentar carbón mineral. A lo largo de sus actividades industriales, Delgado Valencia habría…

Por el crimen de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal en Norte de Santander, la Fiscalía judicializó y envió a prisión a Alexis Antonio Delgado Valencia, quien habría ofrecido una moto y COP 1 millón por el asesinato el pasado 11 de abril de 2023. La Fiscalía dio detalles de la investigación.

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Dinero y una moto: esto habría ofrecido presunto asesino de lideresa por el crimen

El hombre, señalado como presunto cerebro del crimen, era el jefe de planta de una industria de hornos de coquización, estructuras para calentar carbón mineral. A lo largo de sus actividades industriales, Delgado Valencia habría considerado que el liderazgo de Diana Carolina Rodríguez en la región afectada sus intereses.

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Diana Carolina tenía 32 años y se desempeñaba como delegada del comité de conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Florida del municipio San Cayetano y delegada ante ASOJUNTAS.

La lideresa se oponía a la operación de los hornos e incluso sus gestiones lograron suspender algunos e impedir la apertura de otros que no contaban con permisos. En ese contexto, Delgado Valencia habría contactado a Víctor Eligio del Toro para convencerlo de atacar a la lideresa a cambio de dinero y una motocicleta.

"Los dos hombres se reunieron en varias oportunidades en las instalaciones de la planta donde trabajaban. Se les atribuye, presuntamente, coordinar durante los encuentros la manera de cometer el homicidio y obtener información sobre los desplazamientos y horarios habituales de Rodríguez Madrigal", señaló la Fiscalía.

Hasta que el pasado 11 de abril de 2023, el crimen se cometió. Víctor del Toro, al parecer, atravesó un tronco en medio de la vía que acostumbraba transitar la lideresa para obligarla a detenerse. Luego la abordó y la atacó con un martillo y un trinche causándole la muerte. Tras el asesinato, Delgado Valencia le habría entregado al criminal el dinero y la moto que le prometió por el hecho.

Por el crimen, la Fiscalía ya judicializó a Víctor del Toro. En el caso de Delgado Valencia, la fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó el delito de homicidio agravado, pero no aceptó los cargos.

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