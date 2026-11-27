Según los detalles iniciales, el hurto habría ocurrido en la tarde de este jueves, 26 de noviembre. Al momento de lo ocurrido, según señaló el director Cortés, no habían personas en la casa, por lo que las…

Las cámaras de seguridad de un conjunto residencial al norte de Bogotá lograron captar a cuatro presuntos ladrones que habrían ingresado a la casa del director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para dar con la identidad de los responsables y establecer los hechos.

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Director de Medicina Legal denuncia robo a su casa en el norte de Bogotá

Según los detalles iniciales, el hurto habría ocurrido en la tarde de este jueves, 26 de noviembre. Al momento de lo ocurrido, según señaló el director Cortés, no habían personas en la casa, por lo que las autoridades esperan identificar los elementos de valor que habrían sido sacados de la vivienda.

En video se ve cómo cuatro personas llegaron en una camioneta Toyota con placas NIT-036 a un barrio en la localidad de Usaquén y posteriormente ingresan a la residencia del director de Medicina Legal. Al parecer, los presuntos ladrones habrían forzado las puertas de la casa para ingresar y realizar el hurto.

Cortés denunció ante las autoridades competentes el hecho y la investigación ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

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