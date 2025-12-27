Directora del ICBF denunció robo en su casa: pidió a la Fiscalía avanzar con investigaciones

Astrid Cáceres es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: Óscar Pérez

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en su casa. De acuerdo con la funcionaria, “sacaron el portátil del trabajo y dos instrumentos de música de [sus] hijos”.

“Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver con nosotros toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía”, agregó la funcionaria.

En la publicación, Cáceres señaló que es su deber reportar información posiblemente asociada con hechos de corrupción y nadie “puede reservar información que debe ser reportada inmediatamente a entes de control y seguir la ruta anticorrupción”.

Frente a los hechos, la funcionaria aseguró que mantendrán su labor para “depurar cada regional para que el recurso de los niños y niñas sea solo para ellos y ellas”. En esa línea, seguirán poniendo el ojo en los señalamientos de posibles irregularidades.

Cáceres llegó a la entidad en 2023 y pasó previamente por el Ministerio de Educación. En 2024, denunció una presunta red de corrupción dentro de la entidad que tocó 220 contratos. Aparentemente, estaban en cabeza de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, fecha y características de constitución.

