Senador Temístocles Ortega fue víctima de ataque sicarial en vía a Popayán

A través de su cuenta en X, el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, denunció que fue víctima de un ataque sicarial cuando hombres armados dispararon seis veces contra su vehículo en la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, mientras se dirigía de Cali a Popayán.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante. Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”, señaló Ortega, quien además detalló que los hombres portaban armas largas y cortas y se movilizaban en dos carros.

Ortega también le hizo un llamado de atención a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues recordó que ha pedido reforzar su esquema de seguridad, pero no lo han hecho. “Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, agregó.

El senador Ortega salió ileso del ataque que se presentó hacia las 2:00 de la madrugada en la Vía Panamericana, sector El Túnel, del municipio de Cajibío. Los hombres armados que iban en dos vehículos trataron de interceptar la camioneta en la que viajaba el senador junto con su conductor y su escolta.

Hasta el momento el atentado no ha sido atribuido a un grupo armado en específico y tampoco se ha informado sobre capturas por el hecho. Las autoridades realizan patrullajes en el norte y centro del departamento.

Este sería el segundo ataque armado en una semana contra figuras políticas en el país. El pasado lunes, 10 de noviembre, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, denunció un atentado mientras salía del municipio de Fortul y Tame (Arauca). El vehículo en el que se transportaba recibió entre 10y 13 impactos de bala. La gobernación señaló que el ataque habría sido perpetrado con un fusil.

El gobernador publicó en sus redes sociales: “Nos acaban de atacar”, junto con imágenes que muestran el auto de Martínez Prada con impactos de bala en ventanas y carrocería.

