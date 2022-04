Disidencias revelan prueba de supervivencia de patrullero secuestrado en el Valle

Prueba de supervivencia de patrullero Eleazar Vargas Ladino. Foto: Archivo Particular

Van cinco días desde que el patrullero Eleazar Vargas Ladino, de la Policía Metropolitana de Cali, fuera secuestrado por miembros de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En un video de 37 segundos, los insurgentes probaron que está con vida y al parecer en buenas condiciones.

“Soy el patrullero Eleazar Vargas Ladino, me encuentro trabajando en la Policía Metropolitana Santiago de Cali, estación de Policía Jumbo. Llevo 14 años en la Policía Nacional, he recibido buen trato, buena alimentación y me encuentro bien de salud”, señaló Vargas Ladino.

Además, retenido por tres disidentes con fusiles en mano, el patrullero secuestrado se manifestó en especial a sus seres queridos: “Un saludo para mi madre y para mi esposa, que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Saludos para mis amigos, allegados y familia”.

Disidentes envían pruebas de supervivencia del patrullero Eleazar Vargas de la @PoliciaCali secuestrado en Zona rural de Dagua pic.twitter.com/VkfDQQoKfJ — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) April 14, 2022

Según información regional, Vargas Ladino fue secuestrado el pasado domingo 10 de abril en la vereda El Placer, en el corregimiento El Queremal, del municipio de Dagua. Estaba acompañado de cercanos, quienes quedaron en libertad ese mismo día.

El País de Cali conoció un comunicado de las disidencias, en el cual dejaron conocer sus peticiones. “En la medida que cesen los operativos militares contra nuestras unidades, que se den condiciones de seguridad tanto para el patrullero como para nuestras unidades y que contemos con organismos facilitadores internacionales, haremos entrega sano y salvo del patrullero”, citó el medio.

Entretanto, ciudadanos en Yumbo (Valle del Cauca) han participado de velatones y eucaristías para apoyar a la familia de Vargas Ladino. El pasado 11 de abril, en director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, pidió a la regional del Valle “adelantar todos los esfuerzos para lograr su pronto regreso”.

Habitantes del corregimiento de Pavas #Yumbo #ValleDelCauca se unieron en oración por la liberación de nuestro patrullero Eleazar Vargas Ladino. Agradecemos su gesto de solidaridad.#EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/52x5nbpKmG — Brigadier General Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) April 15, 2022

