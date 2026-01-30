Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Lo que se sabe del ataque al alcalde de Pedraza: autoridades señalan un intento de hurto

Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena), fue víctima de un atentado en una gasolinera ubicada en el barrio Riomar, al norte de Barranquilla. La Policía señala como primeras hipótesis un intento de hurto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
30 de enero de 2026 - 10:14 p. m.
Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba el alcalde Gustavo Osorio.
Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba el alcalde Gustavo Osorio.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades avanzan en la investigación del ataque armado del que fue víctima el alcalde de Pedraza (Magdalena), Gustavo Osorio, en la noche del jueves 29 de enero, en el norte de Barranquilla. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho estaría relacionado con un posible intento de hurto.

Lea: Capturan en Arauca a tres miembros del Eln señalados de atentados al oleoducto Bicentenario

El ataque se registró hacia las 7:50 de la noche en una estación de servicio ubicada en el barrio Riomar, en la calle 85 con carrera 47, cuando el mandatario se encontraba cargando combustible y, al parecer, se dirigía a una vivienda de su propiedad en la capital del Atlántico.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba el alcalde. Osorio permanecía dentro de la camioneta, la cual cuenta con blindaje, lo que evitó que resultara herido.

Lea también: Fiscalía llama a juicio al exmagistrado Jorge Eliécer Mola por presunto fraude procesal

Tras el ataque, los agresores huyeron hacia el norte de la ciudad, en dirección a Puerto Colombia. Hasta el momento no se reportan capturas, y las autoridades avanzan en las labores para identificar a los responsables.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

ataque armado

alcalde de Pedraza

Gustavo Osorio

intento de hurto

Barranquilla

Magdalena

 

Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 23 minutos
¿Intento de hurto? Así como están expuestos los hechos es una hipótesis Ridícula. Tan "inocente" la policía...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.