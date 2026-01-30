Lo que se sabe del ataque al alcalde de Pedraza: autoridades señalan un intento de hurto

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba el alcalde Gustavo Osorio. Foto: Archivo Particular

Las autoridades avanzan en la investigación del ataque armado del que fue víctima el alcalde de Pedraza (Magdalena), Gustavo Osorio, en la noche del jueves 29 de enero, en el norte de Barranquilla. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho estaría relacionado con un posible intento de hurto.

El ataque se registró hacia las 7:50 de la noche en una estación de servicio ubicada en el barrio Riomar, en la calle 85 con carrera 47, cuando el mandatario se encontraba cargando combustible y, al parecer, se dirigía a una vivienda de su propiedad en la capital del Atlántico.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba el alcalde. Osorio permanecía dentro de la camioneta, la cual cuenta con blindaje, lo que evitó que resultara herido.

Tras el ataque, los agresores huyeron hacia el norte de la ciudad, en dirección a Puerto Colombia. Hasta el momento no se reportan capturas, y las autoridades avanzan en las labores para identificar a los responsables.

