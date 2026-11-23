En los alrededores del comando se registraron cuantiosos daños materiales. Entre las estructuras afectadas se encuentran un hotel ubicado en esta zona residencial y una vivienda que…

En la madrugada de este 23 de noviembre de 2026, dos drones atacaron el Comando de la Policía en Cúcuta, Santander. De acuerdo con la institución policial, dos drones con explosivos impactaron en el área de oficinas y en los alojamientos donde descansan los uniformados. Sin embargo, la Policía señala que por ahora no se reportan uniformados afectados por el ataque.

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Dos drones atacaron al comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta

En los alrededores del comando se registraron cuantiosos daños materiales. Entre las estructuras afectadas se encuentran un hotel ubicado en esta zona residencial y una vivienda que colapsó, presuntamente tras ser impactados por elementos explosivos.

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Este es el segundo atentado contra las instalaciones del comando. El primero ocurrió el 1 de agosto de 2026, cuando integrantes del Ejercito de Liberación Nacional (Eln) detonaron un vehículo cargado con cilindros explosivos frente a la institución. El ataque dejó más de diez policías heridos, varios civiles afectados y daños en la infraestructura policial.

Las autoridades no han establecido quiénes estarían detrás del nuevo atentado. En Cúcuta tienen presencia tres frentes urbanos del Eln, además de integrantes de las disidencias de las Farc del frente 33. La explosión también provocó interrupciones en los servicios públicos: varios sectores del barrio Tasajero quedaron sin suministro de energía eléctrica y gas.

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Las autoridades mantienen las alertas activas ante la situación de orden público en Cúcuta, una ciudad que ha sido escenario recurrente de ataques perpetrados por grupos armados ilegales. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en un reciente informe sobre la escalada de violencia en Norte de Santander.

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