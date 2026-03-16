Dos inmuebles ligados a apuestas ilegales y narcotráfico fueron recuperados por la SAE

Los inmuebles, que estaban ocupados de manera irregular, tienen un proceso judicial de extinción de dominio. Foto: SAE

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó dos inmuebles en el departamento de Antioquia, que estarían relacionados con una red de apuestas ilegales y al narcotráfico. El primero, sería una mansión de 507 metros cuadrados ubicado en Envigado que estaba ocupado de manera irregular mientras avanzaba un proceso judicial de extinción de dominio.

El inmueble está vinculado a un proceso que se adelanta desde 2022 contra Marco Benicio Gómez Rodríguez, señalado de integrar una estructura ilegal conocida como Los Chancheros. Esta red presuntamente monopolizaba la explotación de actividades económicas como los licores o los juegos de azar, “mediante la distribución clandestina de talonarios de chance manual en varios municipios del departamento”.

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Según indicó la SAE, Gómez Rodríguez habría desempeñado un papel clave dentro de la organización, “participando en la coordinación de la red de distribución, la contratación de vendedores informales, el manejo de recursos derivados de la actividad ilegal y el pago de nóminas relacionadas con esta operación”.

El caso contra Gómez Rodríguez se encuentra en etapa de juzgamiento por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por su parte, la vivienda, cuyo valor de arrendamiento podría superar los COP 16 millones, era ocupado por familiares del hombre. Esto, pese a que el inmueble se encuentra bajo la administración del Estado.

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En un segundo operativo, la SAE recuperó un predio ubicado en el municipio de Girardota, luego de detectar una ocupación irregular. El predio pertenecía a alias “Botija”, presunto narcotraficante extraditado a Estados Unidos por el envío de toneladas de cocaína y señalado de mantener vínculos con redes criminales que operaban en el Valle de Aburrá.

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