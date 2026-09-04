Dos menores murieron en operativo militar contra alias “Mordisco” en Guaviare

Medicina Legal reportó que en la operación Azarías, llevada a cabo en el municipio de Miraflores el pasado 31 de agosto, murieron ocho mujeres y dos hombres. Dos son menores de edad. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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Dos menores de edad fueron identificados dentro de los 24 muertos de la Operación Azarías, una ofensiva militar llevada a cabo en contra de alias “Mordisco” el pasado 31 de agosto en Guaviare. El Instituto Colombiano de Medicina Legal aseguró que dentro de los muertos todavía hay cuatro personas que no han sido identificadas.

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De acuerdo con Medicina Legal, el pasado 1 de septiembre “se recibieron 24 cuerpos, relacionados con los hechos ocurridos en el marco de las acciones militares realizadas por la Fuerza Pública en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, departamento de Guaviare, denominada Operación Azarías”.

Según detalló el Instituto, “de los 24 cuerpos ingresados, 20 cuerpos fueron identificados y cuatro continúan en abordaje forense debido al estado en el que se encuentran”. La información que hay hasta el momento es que de los 20 identificados “ocho son femeninos; 12 masculinos y dos son menores de edad.

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El pasado 31 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados de la ofensiva y, en ese momento, indicó que el número de muertos era menor. Según dijo, 27 presuntos integrantes del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc fueron afectados durante la operación: 20 murieron durante las acciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

Entre los cuerpos está el de alias “Tigre” o “Pintado”, señalado como el principal jefe de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza del jefe disidente “Iván Mordisco”. La acción, que se desarrolló en el marco de la Operación Azarías, fue confirmada por el presidente a través de su cuenta de X.

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“En esta operación fueron neutralizados 23 terroristas y capturados seis criminales, entre ellos alias Víctor, tercer cabecilla de la estructura. Además, fueron incautados 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material de guerra. También logramos recuperar a un menor de edad, que ya se encuentra bajo la protección del ICBF”, se lee en el trino del jefe de Estado.

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