Dos menores reclutadas tras ataque de disidencias a misión humanitaria en Cauca

Un nuevo ataque por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, se registró en la noche del miércoles 15 de octubre en el departamento del Cauca. En el corregimiento de Timba, zona rural del municipio de Suárez, una misión humanitaria que intentaba rescatar a dos menores de edad reclutadas forzosamente fue blanco de un atentado.

La denuncia fue hecha por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde donde señalaron que el vehículo en el que se movilizaba la misión humanitaria fue objeto de hostigamientos por partes de las disidencias de las Farc. Al parecer, detrás del hecho estarían integrantes de la estructura Jaime Martínez, que tiene amplio poder e influencia en esa zona del país.

Según el CRIC, integrantes de la Guardia Indígena de la Cxhab Wala Kiwe y autoridades de la comunidad fueron interceptados y retenidos por los hombres armados, cuando regresaban de una misión de rescate de dos menores de edad que estaban en poder de grupos al margen de la ley. Los vehículos fueron atacados y pinchados, impidiendo su movilización.

Las dos menores que habían sido rescatadas, dijo el CRIC, quedaron de nuevo en poder de las disidencias de las Farc. Por esa razón, exigen su liberación inmediata, argumentando que se trata de una violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.

En videos compartidos por la autoridad indígena se ven las afectaciones graves al vehículo en el que se movilizaba la misión humanitaria y también el momento en el que los hombres armados arremeten contra algunos de sus integrantes. Al fondo se escucha lo que, al parecer, son disparos de los hombres de las disidencias de “Iván Mordisco”.

“Los actos de barbarie de estos grupos han sobrepasado todos los límites, la vida de las niñas y de nuestros guardias está en grave riesgo. Exigimos acción inmediata del Estado y organismos internacionales”, indicó el CRIC en su denuncia. También la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia se pronunció. “Exigimos que se garantice la vida e integridad de las dos niñas y que sean liberadas de forma inmediata”, concluyeron.

