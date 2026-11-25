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Dos policías muerieron en medio de un operativo en la mañana de este miércoles 25 de noviembre. Fuentes cercanas a El Espectador confirmaron que los hechos ocurrieron en el municipio de Padilla (Cauca). Los uniformados habrían muerto tras un ataque con fusil.
Por ahora, las autoridades no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del asesinato de los policías. Sin embargo, información preliminar señalaría a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Aún se desconoce la identidad de los uniformados.
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