Doy fe del trabajo honrado que hicimos: Fiscal Hernández revela audio de Otto Bula

El fiscal Daniel Hernández, quien está ante los estrados judiciales porque habría omitido gestionar órdenes de captura ante la Interpol contra tres directivos de Odebrecht y por, supuestamente, amenazar al exsenador Otto Bula, testigo clave en la investigación de corrupción, presentó audios y chats en donde se percibe que la relación con el excongresista era cordial y amable en ambas vías. Foto: Archivo El Espectador

El fiscal Daniel Hernández pasó de estar en el banquillo de los que acusan a los acusados. Este viernes, la Fiscalía lo llevó ante el Tribunal Superior de Bogotá porque, supuestamente, omitió gestionar ante la Interpol unas órdenes de captura en contra de los directivos Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki, quienes estuvieron vinculados con el entramado de corrupción que se suscitó con Odebrecht. Lo que le reprocha ahora el ente acusador del que hace parte es que omitió su labor para que en Brasil identificaran y detuvieran a los empresarios.

Lea aquí: Amilton Hideaki, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, negocia colaboración con la Fiscalía

Aunque el fiscal Hernández, según la Fiscalía, hizo lo propio en las investigaciones que se adelantaron en territorio nacional, le reprocha que no activó el plan para dar con el paradero de los empresarios. Eso, a juicio del fiscal del caso, Víctor Salcedo, es una maniobra omisiva con la que Hernández habría favorecido a los altos mandos de Odebrecht. Del mismo modo, en la audiencia de imputación de cargos lo señaló de haber amenazado al testigo estrella en el expediente: el exsenador Otto Nicolás Bula, quien celebró una matriz de colaboración con la Fiscalía y así se terminó destapando todo el escándalo de corrupción.

Una vez Salcedo intervino y solicitó medida de aseguramiento en su lugar de residencia por posible peligro para la sociedad y obstruir la justicia, el turno llegó para la defensa de Hernández, quien tomó la vocería y dijo que no hay posibilidad que hubiese amenazado a Bula dado que tenían buena relación y, además, en más de una ocasión le expuso que había sido él quien con su investigación destapó el escándalo de corrupción. Hernández resaltó que, con la ayuda de Bula, por su negociación con la Fiscalía, llegó a emitir 14 órdenes de captura y compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigara a tres congresistas.

Lea también: Fiscal de Odebrecht habría amenazado a Otto Bula en favor de Néstor H. Martínez

Además de traer a colación los avances en esa investigación, Hernández también presentó ante el magistrado chats de WhatsApp y audios en los que, aparentemente, hay buena relación con Bula. Según la imputación, el fiscal Hernández habría amenazado al exsenador. Aunque a juicio de la Fiscalía, el excongresista dijo que fue asediado por Hernández, unos audios que reveló en su defensa demuestran otra cosa. El fiscal presentó pantallazos en donde se evidencia que hablan de forma agradable y Bula hasta desea bendiciones en medio de un diciembre.

“Doctor Daniel reciba usted un fuerte saludo y muy buenos días. Sé que las comunicaciones se ponen difíciles más tarde y por eso quiero aprovechar este momento para saludarlo, para desearle una feliz navidad a usted, a su esposa, a su hijo y su bella madre. Decirle una vez más que gracias a hombres como las instituciones como la Fiscalía han retomado confianza, aunque lo critiquen y lo persigan, pero los buenos son más. Doy fe delante de los ojos de Dios de su honestidad, de su transparencia, del trabajo que hicimos honrado y transparente”, fue uno de los audios del exsenador.

Le puede interesar: Odebrecht: Fiscalía imputará a directivos brasileros y al fiscal Daniel Hernández

A juicio de Hernández, este tipo de mensajes eran los que solía enviar el exsenador a su chat personal. Incluso, dijo que le revelaba información de dónde y con quién iba a estar. Esa situación la cuestiona, pues para Hernández es inaudito que la persona a quien, supuestamente, amenazó e intimidó le revele datos que puedan poner en riesgo su integridad. Para Hernández, está claro que la Fiscalía “no se tomó la molestia” de tener en cuenta otros testimonios sobre el tipo de relación que sostenía con el exsenador.

De acuerdo con la imputación, la presión o amenaza llegó en medio de una reunión que sostuvieron Hernández y Bula, y sobre ese encuentro el fiscal dijo que se registró en el búnker en medio de una reunión que, inicialmente, estaba programada para que fuera virtual, pero que el propio Bula cambió y terminó siendo en el búnker. La visita se presentó en el despacho de Hernández y no solo participó el hoy imputado, sino también la secretaria de su despacho y otro fiscal delegado. Por estos hechos, y por omitir el trámite en la generación de las órdenes de captura contra directivos de Odebrecht, el fiscal del caso pidió que Hernández estuviera recluido en su lugar de residencia, pero para Daniel esa medida no es necesaria.

Lea: Odebrecht, los Gerlein y el FBI: las piezas de un expediente que casi se archiva

Salcedo dijo que Hernández podía seguir obstruyendo la justicia y ser un peligro para la sociedad, pero Daniel consideró que esos requerimientos se desbaratan ante las pruebas que presentó en su defensa. “La obstrucción a la justicia es porque, desde 2017 a 2022, he adelantado acciones para que se beneficien personas que tienen deudas con la justicia, pero el propio Otto Nicolás Bula ha dicho, hasta el 2020, que he sido intachable en mi actuar hasta llevar a condenas a varios de los inmersos en el escándalo de corrupción”, explicó.

Para Hernández, presentar a un fiscal como un peligro para la sociedad es “algo delicado. He recibido ataques por mi trabajo. Desde 2014 se ha dicho infinidad de cosas, se me ha dicho que soy el fiscal de la derecha, el fiscal del centro, el fiscal de la izquierda, el fiscal de los militares. Y he tenido en mi despacho casos emblemáticos con el del hacker, Andrómeda, Odebrecht. Ese análisis es basto para considerar que no se debe imponer un medida privativa de mi libertad”.

Lea también: Exdirectivos de Odebrecht piden perdón por la corrupción cometida en Colombia

A juicio de Hernández, si el magistrado que conoce el caso considera que debe haber una medida restrictiva esta debe ser la no privativa de la libertad, la que le prohíba tener contacto con el exsenador. “Pueden ponerme una caución ya que supuestamente yo generé miedo con la supuesta amenaza”, dijo Hernández. De momento, el fiscal que investigó el caso Odebrecht permanece imputado y a la espera de que el próximo 16 de diciembre se defina cuál será la medida de aseguramiento en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.