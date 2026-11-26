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Las autoridades confirmaron este 26 de noviembre el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Angie Jácome. quien había sido secuestrada el pasado 17 de agosto, junto a tres integrantes de la Dijín de la Policía, en el departamento de Norte de Santander. La mujer fue encontrada en zona rural del municipio de Ábrego, en la vía nacional que comunica con el municipio de Ocaña.
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Ptolomeo(73769)•Hace 43 segundosQue infames estos delincuentes no tienen perdón de Dios ni de los hombres, ensañarse con personas indefensas y aun mas una mujer. Unos desgraciados