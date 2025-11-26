Ejército captura a diez presuntos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia

Según las autoridades, estas personas hombres serían responsables de dinamizar hechos de violencia, ejercer control social, coordinar extorsiones y afectar la seguridad en diferentes municipios de Antioquia. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional confirmó la captura de diez presuntos integrantes del grupo armado Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de “dinamizar hechos de violencia, ejercer control social, coordinar extorsiones y afectar la seguridad en diferentes municipios de esta subregión”.

Las capturas se realizaron en tres operaciones diferentes, todas coordinadas entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En la primera, en el municipio de Támesis (Antioquia), fueron detenidos siete presuntos integrantes de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran alias “Sebastián”, alias “Usuga”, alias “Luis”, alias “Camila” o “La Flaca”, y alias “Yuliana” o “La Gorda”.

Estas personas serían señaladas de desempeñarse como escoltas de alias “Fredy Roca” o “La R”, cuarto líder del frente, “así como de contar con antecedentes por homicidio, lesiones personales y delitos asociados al narcotráfico”. Además, alias “Camila” habría participado en múltiples acciones terroristas registradas en el Suroeste antioqueño, en las que murieron tres uniformados de la Policía y otros resultaron heridos.

Durante esta primera acción, según las autoridades, se incautaron dos pistolas, 52 cartuchos calibre 9 mm, dos proveedores, una granada de fragmentación y tres radios de comunicación utilizados para coordinar actividades criminales en la región.

En la segunda operación, ocurrida también en el municipio de Támesis, fue capturado alias “Acacio”, identificado como presunto líder del frente en la zona y señalado como responsable de un homicidio ocurrido el pasado 18 de noviembre en la vereda Río Frío, “hecho que interrumpió un periodo de dos años sin muertes violentas en esta localidad”. Junto a él fue detenida alias “Paola Rojas”.

En este caso, las autoridades incautaron un arma de fuego, 21 cartuchos de diferentes calibres y una granada de fragmentación. Asimismo, en zona rural del municipio de Andes (Antioquia), los uniformados capturaron en flagrancia de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Según mencionaron las autoridades, estas personas “se encontraban vinculados a actividades de presión y control social sobre líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”.

Los capturados fueron identificados como alias “Juan de Dios”, señalado de coordinar reuniones con presidentes de Juntas de Acción Comunal; alias “Pibe” o “El Zarco”, presunto escolta de alias “Juan de Dios”; y alias “Cabezón”, quien cumpliría funciones de seguridad y “sería hombre de confianza del mismo, además de presentar antecedentes por varios delitos”.

En esta tercera operación fueron incautados un arma de fuego, cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, dos motocicletas y radios de comunicación, elementos utilizados para la movilidad, comunicación y apoyo a las actividades criminales de este grupo en las zonas rurales del municipio. Según indicaron las autoridades, a estas personas se les imputarán cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

